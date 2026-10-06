"Мене били шість чоловіків": зірка "Слуги народу" згадала, як її коханого забрали ТЦК

Українська акторка Олена Рєпіна, відома роллю у серіалі "Слуга народу", записала відверте відео про те, як її чоловіка Дмитра викрали представники територіального центру комплектування (ТЦК). Артистка розповіла моторошні подробиці того дня.

За словами Рєпіної, 5 жовтня минув рівно рік, як її коханого забрали у ТЦК. Відповідне відео акторка оприлюднила у TikTok.

Рєпіна заявила, що її побили співробітники ТЦК

Як розповіла артистка, у жовтні минулого року вона поверталась додому з вистави і її мав зустріти чоловік. Однак Дмитра захопили співробітники ТЦК і акторці довелось відбивати чоловіка.

"Напала зграя шакалів. Я намагалася відбити свою рідну людину. Мене дуже довго і нудно били шість здорових мужиків", — зізналась Олена.

У підсумку чоловіка кінозірки забрали. Втім, наступного дня, Рєпіній вдалося звільнити Дмитра, у цьому їй допоміг адвокат.

Також акторка пригадала, що після побиття представники ТЦК викликали їй швидку допомогу. За словами Олени, її відвезли до психлікарні і лікарі поводились агресивно. У підсумку артистці відмовили у госпіталізації і вона всю ніч просиділа під психіатричним закладом.

Видео дня

"Я всю ніч сиділа під психлікарнею, і поруч зі мною сидів бездомний собака. Я пам’ятаю, як оголосили повітряну тривогу, і як усі корпуси з хворими божевільними людьми вили. Це було страшно", — розповіла Рєпіна.

Згодом невістка Олени викликала їй таксі і вона поїхала звільняти чоловіка.

Крім цього, Рєпіна заговорила про людей, які тоді не підтримали її. Вона зазначила, що вони раділи та принижували акторку, потираючи долоньки. Однак згодом ці зловтісники звертались до Олени за допомогою, щоб звільнити з ТЦК своїх близьких.

"Я це пам'ятаю, все пам'ятаю. Але буквально через 2-3 тижні ті, хто сміявся з мене і потирав рученята, почали мені писати: "Допоможи нам, дай номер телефону адвоката. Забрали чоловіка, сина, брата, свата, племінника, рідну людину". Я вас всіх вибачаю. Але ви тепер зрозуміли мій біль? Ви бачите відео де не просто б'ють, а вбивають. Ви бачили, що діється? Минув рівно рік, а я не можу цього забути. Я пробачила всіх, але я це пам'ятаю", — наголосила Рєпіна.

До речі, Олена Рєпіна стала популярною завдяки ролям у таких фільмах і серіалах: "Свати-5", "Жіночий лікар-2", "Слуга народу" та "Реальна містика".

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