Как называют детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма в школе (фото)

Трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон в школе используют фамилию "Уэльские": Джордж Уэльский, Шарлотта Уэльская и Луи Уэльский.

По информации журнала Hello, наследники королевской четы используют эту фамилию вместо своих официальных титулов — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как детей Кейт Миддлтон называют в школе

Фамилия "Уэльские" является отсылкой к титулам их родителей — принца и принцессы Уэльских, которые супруги получили после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

В королевской семье существует традиция, согласно которой дети используют титулы своих родителей в качестве фамилий во время обучения в школе.

Уильям и принц Гарри также использовали фамилию Уэльский во время учебы в школе и службы в армии, поскольку их отец, король Чарльз, в то время носил титул принца Уэльского.

Видео дня

Раньше детей Уильяма в школе называли Джордж Кембриджский, Шарлотту Кембриджскую и Луи Кембриджского, поскольку до вступления Чарльза на престол Уильям и Миддлтон носили титулы герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Где учатся дети принца Уильяма

Шарлотта и Луи учатся в школе Ламбрук, где раньше учился и их старший брат.

А Джордж уже учится на первом курсе Итонского колледжа — альма-матер принца Уильяма — в графстве Беркшир (Англия); родители отвезли его туда в прошлом месяце.

Джордж, который уже догнал мать по росту, для первого дня в колледже выбрал такую же одежду, как и отец: черный костюм и синий галстук.

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Уильям учился в Итонском колледже с 1995 по 2000 год, а Гарри — с 1998 по 2003 год. Итонский колледж — это крупнейшая в Англии школа-интернат для мальчиков, основанная ещё в 1440 году.

Ожидается, что у Джорджа будет собственная комната, но он всё равно будет находиться в "активной социальной среде" и, вероятно, присоединится к спортивной программе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз нарушил строгий британский королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон в обе щеки.

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи.

Принцесса Уэльская всегда забывает одну вещь, когда появляется на публике.