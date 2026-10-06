Як дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають у школі (фото)

Троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон у школі використовують прізвища "Уельські": Джордж Уельський, Шарлотта Уельська і Луї Уельський.

За інформацією журналу Hello, спадкоємці королівського подружжя використовують це прізвище замість своїх офіційних титулів — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Як дітей Кейт Міддлтон називають у школі

Прізвище "Уельські" є відсилкою до титулів їхніх батьків — принца та принцеси Уельських, які подружжя отримало після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

У королівській родині існує традиція, згідно з якою діти використовують титули своїх батьків як прізвища під час навчання в школі.

Вільям і принц Гаррі також використовували прізвище Уельський під час навчання в школі та служби в армії, оскільки їхній батько, король Чарльз, на той час носив титул принца Уельського.

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Раніше дітей Вільяма в школі називали Джордж Кембриджський, Шарлотта Кембриджська і Луї Кембриджський, оскільки до сходження Чарльза на престол Вільям і Міддлтон мали титули герцога та герцогині Кембриджських.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Де вчаться діти принца Вільяма

Шарлотта та Луї відвідують школу Ламбрук, де раніше навчався і їхній старший брат.

А Джордж уже навчається на першому курсі Ітонського коледжу — альма-матер принца Вільяма — у графстві Беркшир (Англія); батьки відвезли його туди минулого місяця.

Джордж, який вже зрівнявся на зріст із матір’ю, для першого дня в коледжі обрав такий самий одяг, як і батько: чорний костюм і синю краватку.

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вільям навчався в Ітонському коледжі з 1995 по 2000 рік, а Гаррі — з 1998 по 2003 рік. Ітонський коледж — це найбільша в Англії школа-інтернат для хлопчиків, заснована ще у 1440 році.

Очікується, що Джордж матиме власну кімнату, але все одно перебуватиме в "активному соціальному середовищі" й, імовірно, долучиться до спортивної програми.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки Кейт Міддлтон.

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.

Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.