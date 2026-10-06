RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Як дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають у школі (фото)

як діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон називаються в школі
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми | Фото: The Royal Family

Троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон у школі використовують прізвища "Уельські": Джордж Уельський, Шарлотта Уельська і Луї Уельський.

За інформацією журналу Hello, спадкоємці королівського подружжя використовують це прізвище замість своїх офіційних титулів — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Як дітей Кейт Міддлтон називають у школі

Прізвище "Уельські" є відсилкою до титулів їхніх батьків — принца та принцеси Уельських, які подружжя отримало після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

У королівській родині існує традиція, згідно з якою діти використовують титули своїх батьків як прізвища під час навчання в школі.

Вільям і принц Гаррі також використовували прізвище Уельський під час навчання в школі та служби в армії, оскільки їхній батько, король Чарльз, на той час носив титул принца Уельського.

Видео дня

Раніше дітей Вільяма в школі називали Джордж Кембриджський, Шарлотта Кембриджська і Луї Кембриджський, оскільки до сходження Чарльза на престол Вільям і Міддлтон мали титули герцога та герцогині Кембриджських.

Принц Вільям з дітьми
Принц Вільям з дітьми
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Де вчаться діти принца Вільяма

Шарлотта та Луї відвідують школу Ламбрук, де раніше навчався і їхній старший брат.

А Джордж уже навчається на першому курсі Ітонського коледжу — альма-матер принца Вільяма — у графстві Беркшир (Англія); батьки відвезли його туди минулого місяця.

Джордж, який вже зрівнявся на зріст із матір’ю, для першого дня в коледжі обрав такий самий одяг, як і батько: чорний костюм і синю краватку.

Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вільям навчався в Ітонському коледжі з 1995 по 2000 рік, а Гаррі — з 1998 по 2003 рік. Ітонський коледж — це найбільша в Англії школа-інтернат для хлопчиків, заснована ще у 1440 році.

Очікується, що Джордж матиме власну кімнату, але все одно перебуватиме в "активному соціальному середовищі" й, імовірно, долучиться до спортивної програми.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.