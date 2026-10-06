Як дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають у школі (фото)
Троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон у школі використовують прізвища "Уельські": Джордж Уельський, Шарлотта Уельська і Луї Уельський.
За інформацією журналу Hello, спадкоємці королівського подружжя використовують це прізвище замість своїх офіційних титулів — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Як дітей Кейт Міддлтон називають у школі
Прізвище "Уельські" є відсилкою до титулів їхніх батьків — принца та принцеси Уельських, які подружжя отримало після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.
У королівській родині існує традиція, згідно з якою діти використовують титули своїх батьків як прізвища під час навчання в школі.
Вільям і принц Гаррі також використовували прізвище Уельський під час навчання в школі та служби в армії, оскільки їхній батько, король Чарльз, на той час носив титул принца Уельського.
Раніше дітей Вільяма в школі називали Джордж Кембриджський, Шарлотта Кембриджська і Луї Кембриджський, оскільки до сходження Чарльза на престол Вільям і Міддлтон мали титули герцога та герцогині Кембриджських.
Де вчаться діти принца Вільяма
Шарлотта та Луї відвідують школу Ламбрук, де раніше навчався і їхній старший брат.
А Джордж уже навчається на першому курсі Ітонського коледжу — альма-матер принца Вільяма — у графстві Беркшир (Англія); батьки відвезли його туди минулого місяця.
Джордж, який вже зрівнявся на зріст із матір’ю, для першого дня в коледжі обрав такий самий одяг, як і батько: чорний костюм і синю краватку.
Вільям навчався в Ітонському коледжі з 1995 по 2000 рік, а Гаррі — з 1998 по 2003 рік. Ітонський коледж — це найбільша в Англії школа-інтернат для хлопчиків, заснована ще у 1440 році.
Очікується, що Джордж матиме власну кімнату, але все одно перебуватиме в "активному соціальному середовищі" й, імовірно, долучиться до спортивної програми.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Том Круз порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки Кейт Міддлтон.
- Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до монаршої родини.
Принцеса Уельська завжди забуває цю одну річ під час публічних виходів.