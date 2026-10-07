12-летний украинский самоучка рассказал о выигранной квартире и 200 тысячах грн

Марко Сердинский — певец из Ивано-Франковска, победитель шоу "Україна має талант" и финалист национального отбора на "Детское Евровидение".

Юный самородок в интервью Славе Дёмину рассказал о своей учебе в школе, выигранных призах и увлечениях.

Марко Сердинский выиграл квартиру

После победы Марка часто узнают в школе и на улицах. Учителя идут ему навстречу, прощая пропуски занятий, но парень старается самостоятельно наверстывать упущенное.

Менеджеры шоу "Украина ищет таланты" сами связались с юным артистом после того, как в соцсетях стало вирусным его исполнение песни о Довбуше.

За победу в проекте Марко должен получить 200 000 грн, золотое украшение и квартиру в Киеве (в ЖК Sister).

Выигранные деньги он и его семья решили разделить:

Перечислить часть средств группе Six Solution (участники которой служат в "Азове"). Часть отдать на лечение мальчика Данилка Винтониева из Ивано-Франковска (болеет мышечной дистрофией Дюшенна). На оставшуюся сумму купить игровую консоль PlayStation или игру FIFA.

Впрочем, по словам мамы Марка, они пока не получили ни жилье, ни деньги.

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Марко Сердинский победил в шоу "Україна має талант"

Хобби Марка

В частности, Сердинский рассказал, что он — большой болельщик (фанат Криштиану Роналду, клубов "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал Мадрид", а в Украине — "Прикарпатье" и "Динамо Киев"). Парень также увлекается изучением стран, столиц и флагов.

Марко хочет записать дуэты с Артемом Пивоваровым, Святославом Вакарчуком, Jerry Heil или KOLA. А через 5 лет он видит себя исключительно артистом на сцене.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви представит Украину на конкурсе "Детское Евровидение-2026", который состоится 24 октября на Мальте.

Болгария впервые в своей истории победила на Евровидении в мае.

Кроме того, Фокус сообщал, что известно о Дарине Йотовой, которая первой привезла Евровидение в свою страну.