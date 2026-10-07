12-летний украинский самоучка рассказал о выигранной квартире и 200 тысячах грн
Марко Сердинский — певец из Ивано-Франковска, победитель шоу "Україна має талант" и финалист национального отбора на "Детское Евровидение".
Юный самородок в интервью Славе Дёмину рассказал о своей учебе в школе, выигранных призах и увлечениях.
Марко Сердинский выиграл квартиру
После победы Марка часто узнают в школе и на улицах. Учителя идут ему навстречу, прощая пропуски занятий, но парень старается самостоятельно наверстывать упущенное.
Менеджеры шоу "Украина ищет таланты" сами связались с юным артистом после того, как в соцсетях стало вирусным его исполнение песни о Довбуше.
За победу в проекте Марко должен получить 200 000 грн, золотое украшение и квартиру в Киеве (в ЖК Sister).
Выигранные деньги он и его семья решили разделить:
- Перечислить часть средств группе Six Solution (участники которой служат в "Азове").
- Часть отдать на лечение мальчика Данилка Винтониева из Ивано-Франковска (болеет мышечной дистрофией Дюшенна).
- На оставшуюся сумму купить игровую консоль PlayStation или игру FIFA.
Впрочем, по словам мамы Марка, они пока не получили ни жилье, ни деньги.
Хобби Марка
В частности, Сердинский рассказал, что он — большой болельщик (фанат Криштиану Роналду, клубов "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал Мадрид", а в Украине — "Прикарпатье" и "Динамо Киев"). Парень также увлекается изучением стран, столиц и флагов.
Марко хочет записать дуэты с Артемом Пивоваровым, Святославом Вакарчуком, Jerry Heil или KOLA. А через 5 лет он видит себя исключительно артистом на сцене.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви представит Украину на конкурсе "Детское Евровидение-2026", который состоится 24 октября на Мальте.
- Болгария впервые в своей истории победила на Евровидении в мае.
Кроме того, Фокус сообщал, что известно о Дарине Йотовой, которая первой привезла Евровидение в свою страну.