Український 12-річний самородок розповів про виграну квартиру і 200 тисяч грн

Марко Сердинський — співак з Івано-Франківська, переможець проекту "Україна має талант" та фіналіст Нацвідбору на Дитяче Євробачення.

Юний самородок в інтервʼю Славі Дьоміну розповів про своє навчання в школі, виграні призи та хобі.

Марко Сердинський виграв квартиру

Після перемоги Марка активно впізнають у школі та на вулицях. Вчителі роблять невеликі поблажки через перепустки занять, але хлопець намагається самостійно наздоганяти програму.

Менеджери шоу "Україна має талант" самі зв'язалися з юним артистом після того, як у соцмережах стало вірусним його виконання пісні про Довбуша.

За перемогу в проєкті Марко повинен отримати 200 000 грн, золоту прикрасу та квартиру в Києві (у ЖК Sister).

Виграшні гроші він із сім'єю вирішили розділити:

Передати частину гурту Six Solution (учасники якої служать в "Азові"). Частину віддати на лікування хлопчика Данилка Вінтонієва з Івано-Франківська (хворіє на м'язову дистрофію Дюшена). На решту купити ігрову консоль PlayStation чи гру FIFA.

Втім, за словами мами Марка, вони ще не отримали житло та гроші.

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Марко Сердинський переміг на "Україна має талант"

Хобі Марка

Зокрема, Сердинський розповів, що він — великий уболівальник (фанат Кріштіану Роналду, клубів "Ліверпуль", "Арсенал", "Реал Мадрид", а в Україні — "Прикарпаття" та "Динамо Київ"). Хлопець також захоплюється вивченням країн, столиць та прапорів.

Марко хоче записати дуети з Артемом Пивоваровим, Святославом Вакарчуком, Jerry Heil або KOLA. А через 5 років бачить себе винятково артистом на сцені.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви представить Україну на конкурсі "Дитяче Євробачення-2026", який пройде 24 жовтня на Мальті.

Болгарія вперше в своїй історії перемогла на Євробаченні у травні.

Також Фокус повідомляв, що відомо про Дарину Йотову, яка першою привезе Євробачення до своєї країни.