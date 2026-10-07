Український 12-річний самородок розповів про виграну квартиру і 200 тисяч грн
Марко Сердинський — співак з Івано-Франківська, переможець проекту "Україна має талант" та фіналіст Нацвідбору на Дитяче Євробачення.
Юний самородок в інтервʼю Славі Дьоміну розповів про своє навчання в школі, виграні призи та хобі.
Марко Сердинський виграв квартиру
Після перемоги Марка активно впізнають у школі та на вулицях. Вчителі роблять невеликі поблажки через перепустки занять, але хлопець намагається самостійно наздоганяти програму.
Менеджери шоу "Україна має талант" самі зв'язалися з юним артистом після того, як у соцмережах стало вірусним його виконання пісні про Довбуша.
За перемогу в проєкті Марко повинен отримати 200 000 грн, золоту прикрасу та квартиру в Києві (у ЖК Sister).
Виграшні гроші він із сім'єю вирішили розділити:
- Передати частину гурту Six Solution (учасники якої служать в "Азові").
- Частину віддати на лікування хлопчика Данилка Вінтонієва з Івано-Франківська (хворіє на м'язову дистрофію Дюшена).
- На решту купити ігрову консоль PlayStation чи гру FIFA.
Втім, за словами мами Марка, вони ще не отримали житло та гроші.
Хобі Марка
Зокрема, Сердинський розповів, що він — великий уболівальник (фанат Кріштіану Роналду, клубів "Ліверпуль", "Арсенал", "Реал Мадрид", а в Україні — "Прикарпаття" та "Динамо Київ"). Хлопець також захоплюється вивченням країн, столиць та прапорів.
Марко хоче записати дуети з Артемом Пивоваровим, Святославом Вакарчуком, Jerry Heil або KOLA. А через 5 років бачить себе винятково артистом на сцені.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви представить Україну на конкурсі "Дитяче Євробачення-2026", який пройде 24 жовтня на Мальті.
- Болгарія вперше в своїй історії перемогла на Євробаченні у травні.
Також Фокус повідомляв, що відомо про Дарину Йотову, яка першою привезе Євробачення до своєї країни.