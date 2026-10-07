"Споешь голой — 10 тысяч евро": звезда 2000-х рассказала об унижении на корпоративе

Украинская певица Оксана Вояж вспомнила в беседе с Фокусом, что однажды после концерта один из гостей предложил ей 10 тысяч евро за то, чтобы она разделась и продолжила петь обнажённой.

За годы выступлений на сцене Оксана Вояж выступала в самых разных условиях. Так, однажды команде сообщили, что корпоратив состоится возле частного дома. Певица ожидала увидеть оборудованную площадку со сценой, профессиональным звуком и светом, однако реальность оказалась совсем другой.

"Я представляла себе красивую площадку, потому что иногда приходится работать во дворе красивого дома, где есть нормальное оборудование, звук, свет. А когда мы приехали, то увидели какой-то двор, тандыр, мангал и уже несколько веселых мужчин. Гонорар был вполне приличным и уже оплаченным, поэтому выбирать не приходилось. А я со своими пафосными, дорогостоящими костюмами должна была выходить на каблуках прямо на траву и петь возле мангала", – рассказывает Фокусу артистка.

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Оксане предлагали раздеться за деньги Фото: Instagram

Вояж признается, что сначала чувствовала себя неловко, однако уже после нескольких композиций гости начали подпевать, и атмосфера изменилась.

"После первой-второй песни я уже успокоилась, публика начала подпевать моим песням. Это была довольно нестандартная работа. Но мы артисты, это наша профессия, нам нужно кормить свои семьи, поэтому мы работаем. Иногда тебе говорят: "Не переживайте, там будет всё атмосферно". Приезжаешь, а там совсем не атмосферно. Но не всегда тебя ждёт сцена Дворца "Украина", – говорит певица.

Унижение на корпоративе

Но гораздо более неприятный случай, по словам Оксаны, произошёл во время корпоратива в одном из киевских ночных клубов. В тот вечер она уже отыграла два концертных блока с переодеваниями, когда к её продюсеру и мужу обратился заказчик.

"Он сказал, что один из гостей предлагает 10 тысяч – евро или долларов, я уже точно не помню, чтобы Оксана сейчас разделась и продолжила петь без одежды. Мужчина сразу же начал смеяться и ответил: "У неё очень дорогие костюмы. Они и так достаточно откровенные и продуманные до мельчайших деталей". Но само это предложение меня очень разозлило", – вспоминает о унижении Вояж.

С артисткой произошел неприятный инцидент в ночном клубе Фото: Instagram

Артистка подчеркнула, что даже не рассматривала возможность согласиться на такие условия. "Конечно, мы отказались, забрали свой гонорар и уехали домой", – добавила она.

Интересно, что буквально через несколько дней "Вояж" получила ещё одно подобное предложение. На этот раз – от польского эротического журнала.

"Ко мне обратился польский журнал, что-то вроде Playboy. Название уже не помню. Предложили около 10 тысяч евро или долларов за откровенную фотосессию ню. Но я и так достаточно эротично выгляжу на сцене, у меня нестандартные и откровенные костюмы. Не вижу смысла раздеваться, чтобы еще что-то кому-то доказывать. Это точно не моя профессия", – добавляет Оксана.

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