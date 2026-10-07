"Заспіваєш гола – 10 тисяч євро": зірка 2000-х розповіла про приниження на корпоративі

Українська співачка Оксана Вояж пригадала у розмові із Фокусом, що одного разу після концерту один із гостей запропонував їй 10 тисяч євро за те, щоб вона роздягнулася і продовжила співати оголеною.

За роки на сцені Оксана Вояж виступала у дуже різних умовах. Так, одного разу команді повідомили, що корпоратив відбудеться біля приватного будинку. Співачка очікувала побачити облаштований майданчик зі сценою, професійним звуком та світлом, однак реальність виявилася зовсім іншою.

"Я уявляла красивий майданчик, тому що іноді доводиться працювати у дворі гарного будинку, де є нормальна апаратура, звук, світло. А коли ми приїхали, побачили якийсь двір, тандир, мангал і вже трохи веселих чоловіків. Гонорар був досить нормальний і вже оплачений, тому вибирати не доводилося. А я зі своїми пафосними, коштовними костюмами мала виходити на підборах просто в траву і співати біля мангалу", – розповідає Фокусу артистка.

Видео дня

Оксані пропонували роздягнутися за гроші Фото: Instagram

Вояж зізнається, що спочатку почувалася незвично, проте вже після кількох композицій гості почали підспівувати й атмосфера змінилася.

"Після першої-другої пісні я вже заспокоїлася, публіка почала підхоплювати мої пісні. Це була досить нестандартна робота. Але ми артисти, це наша професія, нам потрібно годувати свої сім’ї, тому ми працюємо. Іноді тобі кажуть: "Не переживайте, там буде все атмосферно". Приїжджаєш, а воно зовсім не атмосферно. Але не завжди на тебе чекає сцена Палацу "Україна", – каже співачка.

Приниження на корпоративі

Та значно неприємніша історія, за словами Оксани, сталася під час корпоративу в одному з київських нічних клубів. Того вечора вона вже відпрацювала два концертні блоки з переодяганнями, коли до її продюсера та чоловіка звернувся замовник.

"Він сказав, що один із гостей пропонує 10 тисяч – євро чи доларів, я вже точно не пам’ятаю, щоб Оксана зараз роздягнулася і продовжила співати без одягу. Чоловік одразу почав сміятися і відповів: "У неї дуже коштовні костюми. Вони й так досить відверті та продумані до найменших деталей". Але сама ця пропозиція мене дуже розлютила", – пригадує про приниження Вояж.

З артисткою сталася неприємна історія в нічному клубі Фото: Instagram

Артистка наголосила, що навіть не розглядала можливості погодитися на такі умови. "Звісно, ми відмовилися, забрали свій гонорар і поїхали додому", – додала вона.

Цікаво, що буквально через кілька днів Вояж отримала ще одну схожу пропозицію. Цього разу – від польського еротичного журналу.

"До мене звернувся польський журнал, щось на кшталт Playboy. Назву вже не пам’ятаю. Запропонували близько 10 тисяч євро чи доларів за відверту фотосесію ню. Але я і так досить еротично виглядаю на сцені, у мене нестандартні та відверті костюми. Не бачу сенсу роздягатися, щоб ще щось комусь допоказувати. Це точно не моя професія", – додає Оксана.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Оксана Вояж розповіла, чому Пугачова довго мовчала про війну. Артистка свідомо уникає осуду тих виконавців, які досі не наважилися публічно засудити війну.

Зірка вітчизняної естради нульових пригадала принизливий випадок за участю російського виконавця Миколи Расторгуєва.

Артистка також поділилася спогадами про неприємні зустрічі з відомими російськими артистами. В інтерв'ю вона розповіла про два випадки, коли їй довелося на власній шкірі відчути зверхнє ставлення з боку колег по цеху.