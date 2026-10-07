Том Круз встретился с российскими туристами и вспомнил о поездках в РФ (видео)

Известный американский актёр Том Круз встретился с российскими туристами в Сеуле (Южная Корея). Во время беседы знаменитость вспомнил о своих поездках в РФ.

Туристы из Красноярска "набросились" на актера, чтобы сфотографироваться с ним. Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Том Круз встретился с россиянами

Во время прогулки по столице Южной Кореи к актеру подошла россиянка с мужем. Узнав, что туристы приехали из РФ, Том Круз эмоционально отреагировал на встречу, заявив: "Это круто!".

Знаменитость вспомнил, как останавливался в Сибири в 90-х годах, когда его частный самолет совершил техническую посадку для дозаправки.

"Я посадил там самолет, потому что хотел увидеть Сибирь", — заявил Круз.

Кроме того, актер вспомнил о своем первом визите в Москву в 1987 году и о поездке перед открытием Большого театра после масштабной реконструкции. По его словам, "это было очень красиво". Напоследок Круз поблагодарил россиян и заявил, что был рад встрече с ними.

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Поездки Тома Круза в РФ

Интересно, что в 2013 году этот популярный актер побывал в Москве на премьере фильма "Мир забвения". Позиция Круза в отношении полномасштабной войны России против Украины неизвестна. Он не делал официальных политических заявлений, а также каких-либо публичных комментариев.

Однако ранее сообщалось, что Том Круз был на тайном свидании с российской светской львицей Эльсиной Хайровой в Лондоне. Актер арендовал целый этаж элитного ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина вдвоем. Знаменитость потратил 500 фунтов на ужин из лобстеров и суши.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Том Круз отменил съемки фильма на космической станции, чтобы не оказаться в долгу перед Трампом. Похоже, актер делает все возможное, чтобы держаться подальше от влияния президента США.

Кроме того, знаменитость недавно нарушил строгий британский королевский протокол, когда поцеловал в обе щеки принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и взял ее за руку на красной дорожке.

Кроме того, Том Круз посетил закрытое мероприятие Церкви саентологии. Актер присутствовал в Великобритании в качестве "символа" Церкви саентологии на балу спонсоров организации.