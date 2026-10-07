Том Круз зустрівся з російськими туристами та згадав поїздки до РФ (відео)

Відомий американський актор Том Круз зустрівся з російськими туристами в Сеулі (Південна Корея). Під час спілкування знаменитість згадав свої поїздки до РФ.

Туристи з Красноярська "напали" на актора, щоб зробити з ним фото. Відповідне відео оприлюднили у TikTok.

Том Круз зустрівся з росіянами

Під час прогулянки столицею Південної Кореї до актора підійшла росіянка з чоловіком. Дізнавшись, що туристи приїхали з РФ, Том Круз емоційно відреагував на зустріч, заявивши: "Це круто!".

Знаменитість згадав, як зупинявся в сибірському регіоні у 90-х роках, коли його приватний літак здійснив технічну посадку для дозаправки.

"Я приземлив там літак, бо хотів побачити Сибір", — заявив Круз.

Крім цього, актор згадав свій перший візит до Москви у 1987 році та поїздку перед відкриттям Великого театру після масштабної реконструкції. За його словами, "це було дуже красиво". Наостанок Круз подякував росіянам та заявив, що був радий зустрічі з ними.

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Поїздки Тома Круза до РФ

Цікаво, що популярний актор у 2013 році був у Москві з прем'єрою фільму "Світ забуття". Позиція Круза у повномасштабній війні Росії проти України – невідома. Він не робив офіційних політичних заяв, а також будь-яких публічних коментарів.

Однак раніше повідомляли, що Том Круз був на таємному побаченні з російською світською левицею Ельсіною Хайровою у Лондоні. Актор орендував цілий поверх елітного ресторану Mayfair Novikov для романтичної вечері на двох. Знаменитість витратив 500 фунтів на вечерю з лобстерів і суші.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Том Круз скасував зйомки фільму на космічній станції, щоб не бути зобов'язаним Трампу. Схоже, актор робить усе можливе, щоб триматися подалі від впливу президента США.

Також знаменитість нещодавно порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки принцесу Уельську Кейт Міддлтон та взяв її за руку на червоній доріжці.

Крім того, Том Круз відвідав таємний захід церкви саєнтології. Актор був присутній у Британії як "символ" Церкви саєнтології на балу покровителів організації.