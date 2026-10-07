Том Круз зустрівся з російськими туристами та згадав поїздки до РФ (відео)
Відомий американський актор Том Круз зустрівся з російськими туристами в Сеулі (Південна Корея). Під час спілкування знаменитість згадав свої поїздки до РФ.
Туристи з Красноярська "напали" на актора, щоб зробити з ним фото. Відповідне відео оприлюднили у TikTok.
Том Круз зустрівся з росіянами
Під час прогулянки столицею Південної Кореї до актора підійшла росіянка з чоловіком. Дізнавшись, що туристи приїхали з РФ, Том Круз емоційно відреагував на зустріч, заявивши: "Це круто!".
Знаменитість згадав, як зупинявся в сибірському регіоні у 90-х роках, коли його приватний літак здійснив технічну посадку для дозаправки.
"Я приземлив там літак, бо хотів побачити Сибір", — заявив Круз.
Крім цього, актор згадав свій перший візит до Москви у 1987 році та поїздку перед відкриттям Великого театру після масштабної реконструкції. За його словами, "це було дуже красиво". Наостанок Круз подякував росіянам та заявив, що був радий зустрічі з ними.
Поїздки Тома Круза до РФ
Цікаво, що популярний актор у 2013 році був у Москві з прем'єрою фільму "Світ забуття". Позиція Круза у повномасштабній війні Росії проти України – невідома. Він не робив офіційних політичних заяв, а також будь-яких публічних коментарів.
Однак раніше повідомляли, що Том Круз був на таємному побаченні з російською світською левицею Ельсіною Хайровою у Лондоні. Актор орендував цілий поверх елітного ресторану Mayfair Novikov для романтичної вечері на двох. Знаменитість витратив 500 фунтів на вечерю з лобстерів і суші.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Том Круз скасував зйомки фільму на космічній станції, щоб не бути зобов'язаним Трампу. Схоже, актор робить усе можливе, щоб триматися подалі від впливу президента США.
- Також знаменитість нещодавно порушив суворий британський королівський протокол, коли поцілував в обидві щоки принцесу Уельську Кейт Міддлтон та взяв її за руку на червоній доріжці.
Крім того, Том Круз відвідав таємний захід церкви саєнтології. Актор був присутній у Британії як "символ" Церкви саєнтології на балу покровителів організації.