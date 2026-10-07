Анатолий Анатолич сообщил о тяжелой утрате (видео)

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич рассказал о тяжелой утрате в семье — умерла его собака Челси. Собака породы спаниель появилась в семье в начале полномасштабного вторжения и была любимицей всей семьи.

Как рассказал шоумен, собаку укусил клещ, но ветеринары не смогли её спасти. Печальное видео Анатолич опубликовал на своей странице в Instagram (anatoliyanatolich).

Анатолий Анатолич потерял собаку

За несколько дней до смерти Челси играла с другой собакой, Айзой. Однако в пятницу она внезапно почувствовала слабость, и её отвезли к ветеринару. Врачи диагностировали у спаниеля бабезиоз, передающийся через укус клеща.

В клинике Челси прошла курс лечения, после чего её отпустили домой. К сожалению, состояние собаки не улучшилось — у неё начал снижаться уровень эритроцитов.

После этого ветеринары заподозрили у животного иммуноопосредованную гемолитическую анемию — состояние, при котором иммунная система ошибочно уничтожает эритроциты. В результате Челси потребовалось переливание крови.

Видео дня

Анатолич заявил, что впоследствии состояние собаки не улучшилось. Переливание крови не остановило болезнь. Из-за этого Челси перестала есть, а врачи круглосуточно наблюдали за ней.

Собаки Анатолия Анатолича Фото: Instagram Собака Челси Фото: Instagram

Ветеринары посоветовали купить для собаки дорогой препарат стоимостью почти 29 тысяч гривен. Семья шоумена согласилась, и за несколько дней лечения они потратили около 70–80 тысяч гривен.

Однако состояние Челси значительно ухудшилось, и утром она скончалась. Врачам не удалось её спасти.

Анатолич призвал всех владельцев собак внимательно относиться к своим питомцам. Он посоветовал немедленно обращаться к врачам, если вы заметили слабость и другие симптомы у своих питомцев.

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