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Анатолій Анатоліч повідомив про важку втрату (відео)

Як виглядає Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч | Фото: Instagram

Український шоумен та ведучий Анатолій Анатоліч поділився болючою втратою у сім’ї – не стало його собаки Челсі. Тварина породи спанієль з’явилась у родині на початку повномасштабного вторгнення і була улюбленицею.

Як розповів шоумен, собаку вкусив кліщ, але ветеринари не змогли її врятувати. Сумне відео Анатоліч оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (anatoliyanatolich).

Анатолій Анатоліч втратив собаку

За кілька днів до смерті Челсі гралась з іншою собакою Айзою. Однак у п’ятницю вона раптово стала слабкою і її відвезли до ветеринара. Лікарі виявили у спанієля бабезіоз, який передається через укус кліща.

У клініці пролікували Челсі і відправили її додому. На жаль, стан собаки не покращився – у неї почав падати рівень еритроцитів.

Після цього ветеринари запідозрили у тварини імуномедійовану гемолітичну анемію – коли імунна система помилково знищує еритроцити. У підсумку Челсі знадобилось переливання крові.

Видео дня

Анатоліч заявив, що згодом стан собаки не покращився. Переливання крові не зупинило хворобу. Через це Челсі перестала їсти, а лікарі цілодобово стежили за нею.

Собака Анатолія Анатоліча померла
Собаки Анатолія Анатоліча
Фото: Instagram
Собака Челсі померла
Собака Челсі
Фото: Instagram

Ветеринари порадили придбати для песика дорогий препарат за майже 29 тисяч гривень. Родина шоумена погодилась і за кілька днів лікування вони витратили близько 70-80 тисяч гривень.

Однак стан Челсі дуже погіршився і вранці вона померла. Лікарям не вдалося її врятувати.

Анатоліч закликав усіх власників собак бути уважними до своїх тварин. Він порадив терміново звертатись до лікарів, якщо ви помітили слабкість та інші симптоми в улюбленців.

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