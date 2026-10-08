Пустился берега: куда исчез Андрей Щегель, сбежавший из Украины и потрясший всех признаниями

Стендап-комик Андрей Щегель весной 2023 года уехал в Турцию на благотворительные концерты с разрешения Минкульта и домой не вернулся. Впоследствии он поселился в США и публично заявил, что не собирается возвращаться на родину. Это вызвало волну критики.

Весной 2023 года один из самых популярных на тот момент украинских комиков Андрей Щегель получил от Министерства культуры и информационной политики временное разрешение в качестве артиста и уехал в Турцию. Официальной целью поездки были благотворительные концерты. На тот момент у комика уже было три повестки в ТЦК. И, очевидно, он не планировал больше возвращаться домой, чтобы не попасть в армию. Фокус вспоминает, как сложилась судьба звезды национального стендапа, выбравшего кривой путь.

Судя по фотографиям в социальных сетях, в настоящее время Щегель проживает в американском Далласе, штат Техас.

Резонансное интервью

Уехав, комик дал интервью журналисту Роману Скрипину, в котором заявил, что не планирует возвращаться в Украину, поскольку считает себя "свободным человеком". Свою позицию он объяснил тем, что "устал от войны" и "не хочет умирать". Решение военных защищать государство он назвал "их личным выбором".

Стендап-комик Андрей Щегель весной 2023 года уехал в Турцию Фото: Instagram

Позже, во время одного из стримов, Щегель сказал: "Я сбежал, как крыса". Он добавил, что, если украинцы "решают умирать", то он сам хочет жить в комфорте.

Последствия для сферы

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что таким "артистам" в Украине не место, а в случае возвращения комика ждет совсем другой "прием".

Щегель сказал: "Я сбежал, как крыса" Фото: Instagram

Скандал отразился на всей культурной отрасли. Минкульт существенно ужесточил правила выезда за границу для мужчин призывного возраста. Это затруднило работу волонтеров и деятелей искусства.

Извинения не помогли

Щегель записал видео с извинениями, однако восстановить репутацию и избежать финансовых последствий ему не удалось. Осенью 2023 года основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев подал на него иск. Основаниями послужили расторжение контрактов, неявка на запланированные концерты и репутационный ущерб.

Скандал со Щегелем отразился на всей культурной отрасли Фото: Instagram

Суд полностью удовлетворил иски и обязал взыскать с комика 1 миллион гривен в качестве компенсации морального вреда. По словам организаторов, эти средства будут направлены на нужды ВСУ.

Сошел с ума

Еще в 2021 году Щегель с заметной самоуверенностью говорил о своих достижениях. "Чувак, я уже легенда. Успех наступил, когда я впервые собрал 40 человек на сольный концерт в Heaven… Они пришли, и с тех пор я успокоился", – говорил он в интервью.

Сегодня имя комика, который начинал в числе первопроходцев украинского стендапа, ассоциируется прежде всего со скандалом вокруг его отъезда и заявлений во время полномасштабной войны.

Личная жизнь Андрея Щегеля

Что касается личной жизни, то в течение длительного времени Щегель был связан с известной комиком и культурным менеджером Ланой Чубахой, которая стояла у истоков развития стендапа в стране. Пара старалась не афишировать подробности своей личной жизни в соцсетях.

Сейчас комик полностью исчез из информационного пространства. Его основная страница в Instagram в настоящее время неактивна. Другой профиль, где около 1700 подписчиков, фактически не обновляется с лета 2025 года. На последних фото юморист позирует на фоне гор с рюкзаком за плечами. Он заметно набрал вес, а последние снимки подписывает на английском языке. Судя по геолокации страницы, он по-прежнему проживает на территории США.

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