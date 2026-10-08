Пустився берега: куди зник Андрій Щегель, який втік з України й потряс всіх зізнаннями

Стендапер Андрій Щегель навесні 2023 року виїхав до Туреччини на благодійні концерти за дозволом Мінкульту й додому не повернувся. Згодом він оселився в США і публічно заявив, що не збирається вертатися на батьківщину. Це викликало хвилю критики.

Навесні 2023 року один з найпопулярніших на той час українських коміків Андрій Щегель отримав від Міністерства культури та інформаційної політики тимчасовий дозвіл як артист і поїхав до Туреччини. Офіційною метою поїздки були благодійні концерти. На той момент комік мав вже три повістки до ТЦК. Й, очевидно, не планував більше повертатися додому, щоб не потрапити до війська. Фокус згадує, як склалася доля зірки національного стендапу, який обрав криву дорогу.

Судячи з фотографій у соцмережах, нині Щегель живе в американському Далласі, штат Техас.

Резонансне інтерв’ю

Виїхавши, комік дав інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, де заявив, що повертатися в Україну не планує, бо вважає себе "вільною людиною". Свою позицію пояснив тим, що "втомився від війни" і "не хоче вмирати". Рішення військових захищати державу назвав "їхнім особистим вибором".

Стендапер Андрій Щегель навесні 2023 року виїхав до Туреччини Фото: Instagram

Згодом, під час одного зі стримів, Щегель сказав: "Я втік як щур". Він додав, що, якщо українці "обирають помирати", то сам хоче жити в комфорті.

Наслідки для сфери

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону заявив, що таким "артистам" в Україні не місце, а в разі повернення на коміка чекає зовсім інший "прийом".

Щегель сказав: "Я втік як щур" Фото: Instagram

Скандал позначився на всій культурній галузі. Мінкульт суттєво посилив правила виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Це ускладнило роботу волонтерів та митців.

Вибачення не допомогли

Щегель записав відео з вибаченнями, проте відновити репутацію й уникнути фінансових наслідків не зміг. Восени 2023 року засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подав на нього позов. Підставами були зрив контрактів, неявка на заплановані концерти та репутаційні збитки.

Скандал з Щегелем позначився на всій культурній галузі Фото: Instagram

Суд повністю задовольнив вимоги й зобов'язав стягнути з коміка 1 мільйон гривень моральної шкоди. За словами організаторів, ці кошти спрямують на потреби ЗСУ.

Пустився берега

Ще у 2021 році Щегель із помітною самовпевненістю говорив про власні досягнення. "Чувак, я вже легенда. Успіх був, коли я вперше зібрав 40 людей на сольник у Heaven… Вони прийшли, і відтоді я заспокоївся", – казав він в інтерв'ю.

Сьогодні ім'я коміка, який починав у числі першопрохідців українського стендапу, асоціюється передусім зі скандалом навколо його від'їзду й заяв під час повномасштабної війни.

Особисте життя Андрія Щегеля

Щодо особистого життя, то тривалий час Щегель був пов'язаний із відомою комікесою та культурною менеджеркою Ланою Чубахою, яка стояла біля витоків розвитку стендапу в країні. Пара намагалася не афішувати подробиці свого особистого життя в соцмережах.

Зараз комік повністю зник з інформаційного простору. Його основна сторінка в Instagram наразі не активна. Інший профіль, де близько 1700 підписників, фактично не оновлюється з літа 2025 року. На останніх фото гуморист позує на тлі гір з рюкзаком за плечами. Він помітно набрав вагу, а останні знімки підписує англійською мовою. Судячи з геолокації сторінки, він досі проживає на території США.

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