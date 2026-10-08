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Канье Уэст заработал 20 млн долларов на отмененных концертах в России

Канье Уэст в России
Канье Уэст | Фото: AP

Американский рэпер Канье Уэст заработал около 20 миллионов долларов за два концерта в России, которые так и не состоялись. Однако это не чистый гонорар артиста.

Об этом сообщают российские СМИ. По информации инсайдеров, из 20 млн долларов должны покрываться расходы на команду и персонал Веста.

Заработки Канье Уэста в России

Источник сообщил, что американский рэпер получил за отмененные концерты в РФ почти 20 миллионов долларов. Отмечается, что Уэст не обязан возвращать полученные средства организаторам, поскольку соответствующего пункта в его контракте нет.

Однако Анна Субчева, занимавшаяся организацией концертов, рассказала, что сумма заработка рэпера не соответствует действительности. Она подчеркнула, что таких денег на самом деле не существует.

К тому же агентство Субчевой и сам Канье Уэст столкнулись с большим количеством негативных публикаций и комментариев, которые якобы распространяли конкуренты.

Видео дня

Кстати, 30 сентября агентство, организовавшее шоу Канье Уэста, сообщило, что его концерты в запланированные даты состояться не смогут. Также компания заявила, что все деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время.

Шоу Канье Уэста в России отменили
Шоу Канье Уэста
Фото: Скрин видео

Что Канье Уэст говорит о России

Канье Уэст — большой поклонник российского президента Владимира Путина. Он даже называл себя "молодым Путиным". Ранее рэпер рассказывал, что планирует посетить РФ и провести первое шоу Sunday Service, представляющее собой смесь концерта и церковной службы.

Вест заявлял, что хочет пригласить президента России на свой концерт в качестве "специального гостя".

Как выглядит Канье Уэст
Канье Уэст
Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, американская телезвезда Ким Кардашьян разрыдалась в новом трейлере документального фильма о своём бывшем муже Канье Уэсте. Тогда они ещё были женаты.