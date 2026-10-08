RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Каньє Вест заробив 20 млн доларів на скасованих концертах у Росії

Каньє Вест у Росії
Каньє Вест | Фото: AP

Американський репер Каньє Вест заробив близько 20 мільйонів доларів за два концерти в Росії, які не відбулися. Однак це не чистий гонорар артиста.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За інформацією інсайдерів, з 20 млн доларів мають оплачуватися витрати на команду та персонал Веста.

Заробітки Каньє Веста у Росії

Джерело заявило, що американський репер отримав за скасовані концерти у РФ майже 20 мільйонів доларів. Зазначається, що Вест не зобов’язаний повертати отримані кошти організаторам, оскільки відповідного пункту в його контракті немає.

Однак Анна Субчева, яка займалася організацією концертів, розповіла, що сума заробітку репера недостовірна. Вона наголосила, що таких грошей насправді не існує.

До того ж агентство Субчевої та сам Каньє Вест зіткнулися з великою кількістю негативних публікацій і коментарів, які нібито поширювали конкуренти.

Видео дня

До речі, 30 вересня агентство-організатор шоу Каньє Веста повідомило, що його концерти у заплановані дати відбутися не зможуть. Також компанія заявила, що усі гроші за квитки повернуться найближчим часом.

Шоу Каньє Веста у Росії скасували
Шоу Каньє Веста
Фото: Скрін відео

Що Каньє Вест говорить про Росію

Каньє Вест великий шанувальник російського президента Володимира Путіна. Він навіть називав себе "молодим Путіним". Раніше репер розповідав, що планує відвідати РФ і дати перше шоу Sunday Service, яке є сумішшю концерту і церковної служби.

Вест заявляв, що хоче запросити російського президента на свій концерт як "спеціального гостя".

Як виглядає Каньє Вест
Каньє Вест
Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, американська теледіва Кім Кардаш'ян розридалася у новому документальному трейлері про свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Тоді вони ще були одружені.