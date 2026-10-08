Каньє Вест заробив 20 млн доларів на скасованих концертах у Росії

Американський репер Каньє Вест заробив близько 20 мільйонів доларів за два концерти в Росії, які не відбулися. Однак це не чистий гонорар артиста.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За інформацією інсайдерів, з 20 млн доларів мають оплачуватися витрати на команду та персонал Веста.

Заробітки Каньє Веста у Росії

Джерело заявило, що американський репер отримав за скасовані концерти у РФ майже 20 мільйонів доларів. Зазначається, що Вест не зобов’язаний повертати отримані кошти організаторам, оскільки відповідного пункту в його контракті немає.

Однак Анна Субчева, яка займалася організацією концертів, розповіла, що сума заробітку репера недостовірна. Вона наголосила, що таких грошей насправді не існує.

До того ж агентство Субчевої та сам Каньє Вест зіткнулися з великою кількістю негативних публікацій і коментарів, які нібито поширювали конкуренти.

Видео дня

До речі, 30 вересня агентство-організатор шоу Каньє Веста повідомило, що його концерти у заплановані дати відбутися не зможуть. Також компанія заявила, що усі гроші за квитки повернуться найближчим часом.

Шоу Каньє Веста Фото: Скрін відео

Що Каньє Вест говорить про Росію

Каньє Вест великий шанувальник російського президента Володимира Путіна. Він навіть називав себе "молодим Путіним". Раніше репер розповідав, що планує відвідати РФ і дати перше шоу Sunday Service, яке є сумішшю концерту і церковної служби.

Вест заявляв, що хоче запросити російського президента на свій концерт як "спеціального гостя".

Каньє Вест Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Каньє Вест виступить восени в Росії. Організатори SAY Agency заявили про два виступи артиста в Санкт-Петербурзі — 10 та 11 жовтня на стадіоні "Газпром Арена".

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заборонило реперу в'їзд до країни. Він мав виступати протягом трьох днів із програмою на фестивалі Wireless Festival.

Крім того, американська теледіва Кім Кардаш'ян розридалася у новому документальному трейлері про свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Тоді вони ще були одружені.