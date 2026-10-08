Победительница шоу "МастерШеф" похвасталась своим домом за 1300 долларов (фото)

Победительница шоу "МастерШеф" Наталья Никишина впервые показала свой дом в Буче (Киевская область). Ранее она жила в столице в квартире на Лукьяновке.

Наталья Никишина показала обзор своего нового жилья на YouTube-канале "Люкс ФМ". По словам звезды, она вместе с любимым решила уехать из Киева из-за опасности.

Как выглядит дом Никишиной

Шеф-повар живет в роскошном доме в Буче. По ее словам, раньше она считала себя "квартирным человеком", но теперь передумала и мечтает о собственном доме.

Никишина вместе со своим возлюбленным снимает квартиру площадью 120 квадратных метров. Стоимость аренды составляет 1 300 долларов в месяц. Также в доме живут две собаки.

Звезда не пользуется услугами клининговой компании, поэтому убирает дом сама.

В распоряжении Натальи — просторный коридор, кухня-гостиная, спальня, гардеробная, личный кабинет и ванная комната.

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Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео Дом Натальи Никишиной Фото: Скрин видео

Наталья Никишина — что о ней известно

Девушка родом из Луганска. Уже более 10 лет она живёт в Киеве. Сначала Наталья работала флористкой, а затем решила попробовать себя в кулинарии и попала на "МастерШеф".

В финале шоу Никишина состязалась с Анастасией Завадской. Победу девушке принес набор блюд — закуски и десерт.

Наталья Никишина Фото: Instagram

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