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Победительница шоу "МастерШеф" похвасталась своим домом за 1300 долларов (фото)

Как выглядит Наталья Никишина
Наталья Никишина | Фото: Instagram

Победительница шоу "МастерШеф" Наталья Никишина впервые показала свой дом в Буче (Киевская область). Ранее она жила в столице в квартире на Лукьяновке.

Наталья Никишина показала обзор своего нового жилья на YouTube-канале "Люкс ФМ". По словам звезды, она вместе с любимым решила уехать из Киева из-за опасности.

Как выглядит дом Никишиной

Шеф-повар живет в роскошном доме в Буче. По ее словам, раньше она считала себя "квартирным человеком", но теперь передумала и мечтает о собственном доме.

Никишина вместе со своим возлюбленным снимает квартиру площадью 120 квадратных метров. Стоимость аренды составляет 1 300 долларов в месяц. Также в доме живут две собаки.

Звезда не пользуется услугами клининговой компании, поэтому убирает дом сама.

В распоряжении Натальи — просторный коридор, кухня-гостиная, спальня, гардеробная, личный кабинет и ванная комната.

Видео дня
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Фото: Скрин видео
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной
Дом Натальи Никишиной

Наталья Никишина — что о ней известно

Девушка родом из Луганска. Уже более 10 лет она живёт в Киеве. Сначала Наталья работала флористкой, а затем решила попробовать себя в кулинарии и попала на "МастерШеф".

В финале шоу Никишина состязалась с Анастасией Завадской. Победу девушке принес набор блюд — закуски и десерт.

Как выглядит Наталья Никишина
Наталья Никишина
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно решили переехать в другую страну. Супруги переехали в США и сняли элитную квартиру.
  • Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Маша — с 2025 года проживает в США. Девушка вместе с мужем Эденом Пассарелли переехала в новую квартиру.

Кроме того, украинская блогерша Эсти Рогова, которую в сети называют "украинской Кардашьян", показала свою новую роскошную квартиру площадью более 100 квадратных метров.