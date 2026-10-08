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Переможниця "МастерШеф" похизувалась своїм будинком за 1300 доларів (фото)

Як виглядає Наталка Нікішина
Наталка Нікішина | Фото: Instagram

Переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина вперше показала свій будинок у Бучі (Київська область). Раніше вона жила у столиці у квартирі на Лукʼянівці.

Огляд нового житла Наталка Нікішина показала на YouTube-каналі "Люкс ФМ". За словами зірки, вона разом із коханим вирішила виїхати з Києва через небезпеку.

Як виглядає будинок Нікішиної

Шеф-кухарка живе у розкішній оселі у Бучі. За її словами, раніше вона вважала себе "квартирною людиною", але тепер змінила думку і мріє про будинок.

Нікішина разом із коханим орендує житло площею 120 квадратних метрів. Ціна такої оселі – 1 300 доларів на місяць. Також у будинку живуть дві собаки.

Клінінгом зірка не користується, тому прибирає будинок сама.

У розпорядженні Наталки великий коридор, кухня-вітальня, спальня, гардеробна, особистий кабінет та ванна.

Видео дня
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Будинок Наталки Нікішиної
Фото: Скрін відео
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок
Наталка Нікішина та її будинок

Наталка Нікішина – що про неї відомо

Дівчина родом з Луганська. Вже понад 10 років вона живе у Києві. Спочатку Наталка працювала флористкою, а потім вирішила спробувати себе у кулінарії та потрапила на "МастерШеф".

У фіналі шоу Нікішина була у двобої з Анастасією Завадською. Перемогу дівчині приніс сет страв – закуски та десерт.

Як виглядає Наталка Нікішина
Наталка Нікішина
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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