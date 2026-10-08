Переможниця "МастерШеф" похизувалась своїм будинком за 1300 доларів (фото)

Переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина вперше показала свій будинок у Бучі (Київська область). Раніше вона жила у столиці у квартирі на Лукʼянівці.

Огляд нового житла Наталка Нікішина показала на YouTube-каналі "Люкс ФМ". За словами зірки, вона разом із коханим вирішила виїхати з Києва через небезпеку.

Як виглядає будинок Нікішиної

Шеф-кухарка живе у розкішній оселі у Бучі. За її словами, раніше вона вважала себе "квартирною людиною", але тепер змінила думку і мріє про будинок.

Нікішина разом із коханим орендує житло площею 120 квадратних метрів. Ціна такої оселі – 1 300 доларів на місяць. Також у будинку живуть дві собаки.

Клінінгом зірка не користується, тому прибирає будинок сама.

У розпорядженні Наталки великий коридор, кухня-вітальня, спальня, гардеробна, особистий кабінет та ванна.

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Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео Будинок Наталки Нікішиної Фото: Скрін відео

Наталка Нікішина – що про неї відомо

Дівчина родом з Луганська. Вже понад 10 років вона живе у Києві. Спочатку Наталка працювала флористкою, а потім вирішила спробувати себе у кулінарії та потрапила на "МастерШеф".

У фіналі шоу Нікішина була у двобої з Анастасією Завадською. Перемогу дівчині приніс сет страв – закуски та десерт.

Наталка Нікішина Фото: Instagram

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