Переможниця "МастерШеф" похизувалась своїм будинком за 1300 доларів (фото)
Переможниця "МастерШеф" Наталка Нікішина вперше показала свій будинок у Бучі (Київська область). Раніше вона жила у столиці у квартирі на Лукʼянівці.
Огляд нового житла Наталка Нікішина показала на YouTube-каналі "Люкс ФМ". За словами зірки, вона разом із коханим вирішила виїхати з Києва через небезпеку.
Як виглядає будинок Нікішиної
Шеф-кухарка живе у розкішній оселі у Бучі. За її словами, раніше вона вважала себе "квартирною людиною", але тепер змінила думку і мріє про будинок.
Нікішина разом із коханим орендує житло площею 120 квадратних метрів. Ціна такої оселі – 1 300 доларів на місяць. Також у будинку живуть дві собаки.
Клінінгом зірка не користується, тому прибирає будинок сама.
У розпорядженні Наталки великий коридор, кухня-вітальня, спальня, гардеробна, особистий кабінет та ванна.
Наталка Нікішина – що про неї відомо
Дівчина родом з Луганська. Вже понад 10 років вона живе у Києві. Спочатку Наталка працювала флористкою, а потім вирішила спробувати себе у кулінарії та потрапила на "МастерШеф".
У фіналі шоу Нікішина була у двобої з Анастасією Завадською. Перемогу дівчині приніс сет страв – закуски та десерт.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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- Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – з 2025 року проживає у США. Дівчина разом із чоловіком Еденом Пассареллі переїхала до нової квартири.
Крім того, українська блогерка Есті Рогова, яку в мережі називають "українською Кардаш'ян", показала своє нове розкішне помешкання площею понад 100 квадратних метрів.