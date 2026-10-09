"Мало кто знает": Евгений Клопотенко высказался о "закрытых" договоренностях с женой

Украинский шеф-повар рассказал о личной жизни и планах относительно детей. По его словам, традиционный брак каждый понимает по-своему, а пополнение в семье не мешает карьерному росту.

Победитель телешоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко женился в июне этого года. Его избранницей стала Екатерина Воскресенская – специалист по коммуникациям и основательница проекта Viter Vie. Церемония прошла под открытым небом в украинском стиле, а празднование состоялось в ресторане шеф-повара "100 лет назад вперед".

В эксклюзивном интервью "Фокусу" Евгений Клопотенко рассказывает, как проходят первые месяцы супружеской жизни, а также делится размышлениями о детях.

"Это тема для отдельного разговора"

Отвечая на вопрос о "традиционном браке", от которого Евгений Клопотенко в свое время открещивался, он объясняет, почему изменил своё мнение.

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"А что мы называем традиционным браком? Сам факт вступления в брак? Мало кто знает, как мы с Екатериной строим отношения, о чём договариваемся и как взаимодействуем. Это тема для отдельного разговора с нами обоими. Тогда можно будет понять, насколько наш брак соответствует представлению о традиционном", – говорит Евгений, который заключил с женой брачный договор.

Евгений Клопотенко с женой Екатериной Фото: Instagram

Вместе с тем шеф-повар убежден, что после рождения ребенка жизнь не останавливается: просто нужно во всём найти баланс.

"Я не считаю, что ради ребенка нужно отказываться от своей жизни. Конечно, его появление меняет приоритеты, распорядок дня и то, как ты распределяешь время. Нужно быть готовым к этим изменениям и брать на себя ответственность. Однако для меня это не означает отказываться от себя, своей работы или того, что любишь. Я бы хотел найти баланс, в котором есть место и потребностям ребенка, и нашим с Екатериной. Думаю, важно договариваться, делить заботу и поддерживать друг друга", – убежден он.

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Евгений Клопотенко рассказал, что уже более года не пользуется столовыми приборами и ест все блюда руками.

В начале февраля 2026 года ресторатор и победитель шоу "МастерШеф" запустил акцию по продаже борща за одну гривну для киевлян.

Кроме того, Екатерина Воскресенская поделилась откровенными снимками из Карпат.