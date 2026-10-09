"Мало хто знає": Євген Клопотенко висловився про "закриті" домовленості з дружиною

Український шеф-кухар заговорив про особисте життя та плани на дітей. За його словами, традиційний шлюб кожен розуміє по-своєму, а поповнення в сім’ї не перешкоджає кар’єрній реалізації.

Переможець телевізійного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко одружився цьогоріч у червні. Його обраницею стала Катерина Воскресенська – комунікаційниця та засновниця проєкту Viter Vie. Церемонія пройшла просто неба в українському стилі, а святкували подію в ресторані шеф-кухаря "100 років тому вперед".

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу Євген Клопотенко розповідає, як минають перші місяці подружнього життя, а також роздумує про дітей.

"Це тема для окремої розмови"

Відповідаючи на запитання про "традиційний шлюб", від якого Євген Клопотенко свого часу відхрещувався, він пояснює, чому змінив свою думку.

"А що ми називаємо традиційним шлюбом? Сам факт одруження? Мало хто знає, як ми з Катериною будуємо стосунки, про що домовляємося і як взаємодіємо. Це тема для окремої розмови з нами обома. Тоді можна буде зрозуміти, наскільки наш шлюб відповідає уявленню про традиційний", – каже Євген, який уклав з дружиною шлюбний договір.

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Євген Клопотенко з дружиною Катериною Фото: Instagram

Разом з тим, шеф-повар переконаний, що після народження дитини життя не зупиняється: просто потрібно у всьому знайти баланс.

"Я не вважаю, що заради дитини треба відмовлятися від свого життя. Звісно, її поява змінює пріоритети, розпорядок і те, як ти розподіляєш час. Потрібно бути готовим до цих змін і брати на себе відповідальність. Однак для мене це не означає відмовитися від себе, своєї роботи чи того, що любиш. Я б хотів знайти баланс, у якому є місце і потребам дитини, і нашим із Катериною. Думаю, важливо домовлятися, розділяти турботу й підтримувати одне одного", – переконаний він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Євген Клопотенко розповів, що вже понад рік не користується столовими приборами і їсть усі страви руками.

На початку лютого 2026 року ресторатор і переможець шоу "МастерШеф" запустив акцію з борщем за одну гривню для киян.

Крім того, Катерина Воскресенська поділилася відвертими знімками з Карпат.