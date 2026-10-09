Джим Керри продает поместье на побережье Гавайев за 35 млн долларов: как оно выглядит (фото)

Голливудский актёр Джим Керри выставил на продажу роскошное поместье на побережье Гавайев. Стоимость дома составляет 35 миллионов долларов.

Дом расположен на острове Мауи. Джим Керри приобрел эту недвижимость за 16,5 миллиона долларов в 2016 году. Об этом сообщает Realtor.com.

Элитная усадьба Джима Керри

Дом актёра построен в 2002 году и имеет площадь почти 438 квадратных метров. В нём три спальни и четыре ванные комнаты. В объявлении указано, что жилье продается полностью меблированным, и его описывают как "уникальную жемчужину богемной роскоши".

"Благодаря тому, что участок простирается вдоль побережья, дома расположены в глубине территории — за широким зеленым газоном и высокими кокосовыми пальмами", — говорится в описании.

Поместье Джима Керри Фото: Realtor Поместье Джима Керри Фото: Realtor Поместье Джима Керри Фото: Realtor Поместье Джима Керри Фото: Realtor Поместье Джима Керри Фото: Realtor

Внутри высокие потолки и открытая планировка создают ощущение простора и легкости, а мебель в прибрежном стиле подчеркивает достоинства дома.

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Отмечается, что в просторной гостиной высокий потолок с открытыми балками, переходящий в крытый каменный потолок.

Кухня в квартире оборудована двумя большими островками, белыми шкафами и бытовой техникой премиум-класса, а в спальне установлена подвесная кровать и панорамные окна.

Кроме того, рядом со спальней находится санузел с роскошной ванной и двойной раковиной. В обеденной зоне — большой деревянный стол и много мест для сидения. Во дворе установлен бассейн.

"Эта роскошная усадьба в богемном стиле — настоящая редкость. Участок, расположенный непосредственно у океана, — большая редкость для Мауи. Дом предлагается полностью меблированным и в отличном состоянии", — отмечается в объявлении.

Дом Джима Керри Фото: Realtor Дом Джима Керри Фото: Realtor Дом Джима Керри Фото: Realtor Дом Джима Керри Фото: Realtor Дом Джима Керри Фото: Realtor Дом Джима Керри Фото: Realtor

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Джим Керри в очередной раз распрощался с холостяцкой жизнью. Кинозвезда тайно женился на своей 32-летней подруге Мин А, отношения с которой он публично старался не афишировать.

Актёр вызвал волну обсуждений в соцсетях после появления на 51-й церемонии вручения кинопремии "Сезар" в Париже, где он получил награду за жизненные достижения.

Кроме того, Джим Керри вызвал волну конспирологических теорий о том, что его якобы заменил двойник. Вокруг этого развернулись активные дискуссии.