Джим Керрі продає маєток на узбережжі Гаваїв за 35 млн доларів: як він виглядає (фото)

Голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж розкішний маєток на узбережжі Гаваїв. Вартість будинку становить 35 мільйонів доларів.

Житло розташоване на острові Мауї. Джим Керрі придбав цю нерухомість за 16,5 мільйона доларів у 2016 році. Про це повідомляє Realtor.com.

Елітний маєток Джима Керрі

Будинок актора побудований у 2002 році і має площу майже 438 квадратних метрів. Там є три спальні і чотири ванні кімнати. В оголошенні сказано, що житло продається повністю мебльованим і його описують як "унікальну перлину богемної розкоші".

"Завдяки тому, що ділянка простягається вздовж узбережжя, будинки розташовані в глибині території — за широким зеленим газоном і високими кокосовими пальмами", — йдеться в описі.

Маєток Джима Керрі Фото: Realtor Маєток Джима Керрі Фото: Realtor Маєток Джима Керрі Фото: Realtor Маєток Джима Керрі Фото: Realtor Маєток Джима Керрі Фото: Realtor

Усередині високі стелі та відкрите планування створюють відчуття простору й легкості, а меблі у прибережному стилі доповнюють переваги будинку.

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Зазначається, що велика вітальня має високу стелю з відкритими балками, що виходить на криту кам’яну стелю.

Кухня у житлі обладнана двома великими островками, білими шафами та побутовою технікою преміум класу, а спальня має підвісне ліжко та панорамні вікна.

Крім того, біля спальні є санвузол, який має ефектну ванну та подвійний умивальник. В обідній зоні – великий дерев’яний стіл і багато місць для сидіння. На подвір’ї встановлено басейн.

"Цей розкішний маєток у богемному стилі — справжня рідкість. Земля безпосередньо біля океану — велика рідкість для Мауї. Будинок пропонується повністю мебльованим і у відмінному стані", — наголосили в оголошенні.

Будинок Джима Керрі Фото: Realtor Будинок Джима Керрі Фото: Realtor Будинок Джима Керрі Фото: Realtor Будинок Джима Керрі Фото: Realtor Будинок Джима Керрі Фото: Realtor Будинок Джима Керрі Фото: Realtor

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною Мін А, стосунки з якою він публічно намагався не афішувати.

Актор викликав хвилю обговорень у соцмережах після появи на 51-й церемонії кінопремії César у Парижі, де він отримав нагороду за життєві досягнення.

Крім того, Джим Керрі спровокував хвилю конспірології, що його начебто замінив двійник. Навколо цього розпочалися активні дискусії.