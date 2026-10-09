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Джим Керрі продає маєток на узбережжі Гаваїв за 35 млн доларів: як він виглядає (фото)

Як виглядає Джим Керрі
Джим Керрі | Фото: Entertainment Tonight

Голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж розкішний маєток на узбережжі Гаваїв. Вартість будинку становить 35 мільйонів доларів.

Житло розташоване на острові Мауї. Джим Керрі придбав цю нерухомість за 16,5 мільйона доларів у 2016 році. Про це повідомляє Realtor.com.

Елітний маєток Джима Керрі

Будинок актора побудований у 2002 році і має площу майже 438 квадратних метрів. Там є три спальні і чотири ванні кімнати. В оголошенні сказано, що житло продається повністю мебльованим і його описують як "унікальну перлину богемної розкоші".

"Завдяки тому, що ділянка простягається вздовж узбережжя, будинки розташовані в глибині території — за широким зеленим газоном і високими кокосовими пальмами", — йдеться в описі.

Джим Керрі продає будинок
Маєток Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Маєток Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Маєток Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Маєток Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Маєток Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок

Усередині високі стелі та відкрите планування створюють відчуття простору й легкості, а меблі у прибережному стилі доповнюють переваги будинку.

Видео дня

Зазначається, що велика вітальня має високу стелю з відкритими балками, що виходить на криту кам’яну стелю.

Кухня у житлі обладнана двома великими островками, білими шафами та побутовою технікою преміум класу, а спальня має підвісне ліжко та панорамні вікна.

Крім того, біля спальні є санвузол, який має ефектну ванну та подвійний умивальник. В обідній зоні – великий дерев’яний стіл і багато місць для сидіння. На подвір’ї встановлено басейн.

"Цей розкішний маєток у богемному стилі — справжня рідкість. Земля безпосередньо біля океану — велика рідкість для Мауї. Будинок пропонується повністю мебльованим і у відмінному стані", — наголосили в оголошенні.

Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Будинок Джима Керрі
Фото: Realtor
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок
Джим Керрі продає будинок

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Джим Керрі спровокував хвилю конспірології, що його начебто замінив двійник. Навколо цього розпочалися активні дискусії.