"Комсомольское быдло": Спартак Суббота набросился на украинцев, которые "отменяют" людей

Скандальный психолог публично поддержал стендап-комика Феликса Редьку, концерты которого в начале октября отменили в трёх городах западной Украины. В обращении он резко отозвался о тех, кто добивается "отмены" выступлений артиста из-за его высказываний, назвав этих людей "комсомольским быдлом".

В начале октября в рамках тура "Одиссея" были отменены выступления Феликса Редьки во Львове, Хмельницком и Ивано-Франковске. Поводом стали спорные заявления комика по поводу языкового вопроса, демонтажа памятника Булгакову в Киеве, а также его ирония по поводу отключений света.

Сам Редька назвал происходящее давлением. В свое оправдание он напомнил о пожертвованиях в пользу ВСУ и о том, что его отец служит на фронте с 2014 года. Ситуация расколола как общество, так и коллег комика по цеху.

Вмешался Спартак Суббота

Психолог изложил свою позицию в видео. По его словам, это типичная попытка "отменить" человека за неугодные взгляды.

Видео дня

"Вокруг Феликса Редьки складывается интересная ситуация… Для меня это выглядит так: собралось какое-то комсомольское украинское быдло и начинает отменять двоечника, публично наказывать его за то, что он учится не так, как удобно коммунистической партии Украины", – заявил Суббота в TikTok.

Психолог изложил свою позицию в видео Фото: TikTok

Суббота не скрыл, что его отношения с Редькой далеки от теплых, но подчеркнул, что это не мешает ему объективно оценивать комика.

"Я знаю его отношение ко мне, не нужно мне об этом напоминать, он уже тысячу раз говорил, что я для него неприятный человек и всё такое. Но мне нужно уметь отделять его отношение ко мне от того, кем он является. Он, по сути… ну, если не самый талантливый, то один из самых талантливых комиков в Украине, и с этим нельзя не считаться", – отмечает Суббота.

Почему Редьку подвергают нападкам

По мнению психолога, комик находит общий язык с настроениями многих людей и делает это так, что после его шуток не возникает чувства вины.

"Он выражает мнение многих из нас, причём делает это так, что мы потом не чувствуем… по крайней мере, какой-то вины. То есть он умеет шутить на эту тему и делает это довольно приятно, очень тонко балансирует на грани – молодец, здесь к нему вопросов нет", – добавляет Спартак.

По мнению психолога, комик находит общий язык с настроениями многих людей Фото: TikTok

Больше всего Суботу беспокоит, по его мнению, не сам спор, а то, что общество теряет людей.

"Меня больше беспокоит то, как общество умудряется терять последнее, что у него остаётся, – это людей. С территориями проблемы, с недрами проблемы уже даже нет, но терять людей, ребята, таких как Феликс – ну, типа, это единственный, наверное, поистине проукраинский комик, который выражает позицию многих из нас", – убежден психолог.

Отдельно он раскритиковал комиков, осудивших Редьку. Он заявил, что в реальной жизни они не способны ни сопротивляться, ни открыто выражать свою позицию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Юмористка и стендап-комик Алла Волкова рассказала, что ей не дают выступать в Каменском.

Также Волкова пожаловалась на отель, где остановилась: её возмутил штраф за грязное полотенце.

В свою очередь, комик Антон Тимошенко "прокомментировал" скандал вокруг блогерши Анастасии Скальницкой.