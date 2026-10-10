"Комсомольське бидло": Спартак Суббота накинувся на українців, які "відміняють" людей

Скандальний психолог публічно підтримав стендап-коміка Фелікса Редьку, концерти якого на початку жовтня скасували в трьох містах заходу України. У зверненні він різко відгукнувся про тих, хто домагається "відміни" артиста за його висловлювання, назвавши цих людей "комсомольським бидлом".

На початку жовтня в межах туру "Одіссея" скасували виступи Фелікса Редьки у Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. Приводом стали суперечливі заяви коміка щодо мовного питання, демонтажу пам'ятника Булгакову в Києві, а також його іронія з приводу відключень світла.

Сам Редька назвав те, що відбувається, тиском. На своє виправдання він нагадав про донати на ЗСУ та про те, що його батько служить на фронті з 2014 року. Ситуація розколола і суспільство, і колег коміка по цеху.

Вмішався Спартак Суббота

Свою позицію психолог виклав у відео. За його словами, це типова спроба "скасувати" людину за неугодні погляди.

"Цікава ситуація навколо Фелікса Редьки відбувається… Для мене це виглядає як таке кенселяще комсомольське бидло українське зібралося і починає відміняти двієчника, наказувати його публічно за те, що він вчиться не так, як зручно комуністичній партії України", – заявив Суббота у TikTok.

Видео дня

Свою позицію психолог виклав у відео Фото: TikTok

Суббота не приховав, що їхні з Редькою стосунки далекі від теплих, але наголосив, що це не заважає йому оцінювати коміка об'єктивно.

"Я знаю його ставлення до мене, не треба мені нагадувати, він уже тисячу разів казав, що я для нього неприємна людина і все інше. Але мені потрібно вміти розділяти його ставлення до мене і те, ким він є. Він є за фактом… ну, якщо не найталановитішим, то одним із найталановитіших коміків в Україні, і з цим не можна не рахуватися", – зазначає Суббота.

Чому Редьку цькують

На думку психолога, комік потрапляє в унісон із настроями багатьох людей і робить це так, що після його жартів не з'являється відчуття провини.

"Він висловлює думку багатьох із нас, причому висловлює так, що ми потім не відчуваємо… принаймні якоїсь провини. Тобто він уміє жартувати з цього приводу, і робить це досить приємно, дуже тонко ходить по межі – молодець, тут до нього питань немає", – додає Спартак.

На думку психолога, комік потрапляє в унісон із настроями багатьох людей Фото: TikTok

Найбільше Суботу непокоїть, на його думку, не сама суперечка, а те, що суспільство позбувається людей.

"Мене більше хвилює те, як суспільство примудряється втрачати останнє, що в нього залишається, – це людей. З територіями питання, з надрами питання вже навіть немає, але втрачати людей, хлопці, таких як Фелікс – ну, типу, це єдиний, напевно, воістину проукраїнський комік, який виражає позицію багатьох із нас", – переконаний психолог.

Окремо він пройшовся по комікам, що засудили Редьку. Він заявив, що в реальному житті вони не здатні ні чинити опір, ні відкрито висловлювати свою позицію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Своєю чергою комік Антон Тимошенко "пройшовся" по скандалу довкола блогерки Анастасії Скальницької.