Блогерши Скальницкая и Верба поссорились из-за мужчины-альфонса
Украинская блогерша Юлия Верба отреагировала на пост, посвящённый Анастасии Скальницкой, которая обвинила своего бывшего мужа Богдана в мошенничестве. Она заявила, что перед тем, как идти на свидание, нужно узнавать о прошлом избранника.
Скальницкая опубликовала новое видео, в котором рассказала об изменах и обмане со стороны бывшего возлюбленного. Признание блогерши прокомментировали в Threads, на что отреагировала и Верба.
Верба "подколола" Скальницкую
В новом ролике Анастасия обратилась к девушкам с вопросом: "Скажите, пожалуйста, вы проверяете то, что вам говорит мужчина, когда с ним знакомитесь?".
На эти слова отреагировали в сети, и Юлия Верба не осталась в стороне. Блогерша призналась, что перед свиданием она сразу узнает всю информацию о мужчине.
"Я даже не собираясь на свидание, уже проверяю номер машины, фамилию, всю семью, прошлое и все, что есть в Google", — прокомментировала Юлия.
Интересно, что ранее Юлия Верба отреагировала на сравнение с Анастасией Скальницкой на фоне скандала с ее мужем. Блогерше начали писать, что она тоже может оказаться в такой ситуации, а ее возлюбленный Костя — якобы аферист.
Скандальный развод Скальницкой
В сентябре этого года Анастасия объявила о разводе с мужем Богданом, с которым прожила около трех лет. У супругов есть общий сын Михаил и дочь от первого брака Скальницкой — Милана.
Блогерша обвинила бывшего возлюбленного в мошенничестве и изменах. По словам Анастасии, Богдан оставил ее с многочисленными долгами.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анастасия Скальницкая впервые вышла на связь после того, как рассказала о финансовых махинациях и изменах своего мужа Богдана. Однако в сети не все поверили словам знаменитости.
- Бывший муж Скальницкой — Богдан — работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны физической безопасности в Киеве. Однако с 2024 года он официально находится в декретном отпуске.
Кроме того, пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа Анастасии Скальницкой о том, что ее бывший муж Богдан изменял ей на протяжении многих лет.