Блогерки Скальницька та Верба посварилися через чоловіка-альфонса

Українська блогерка Юлія Верба відреагувала на допис, присвячений Анастасії Скальницькій, яка звинувала свого ексчоловіка Богдана у шахрайстві. Вона заявила, що перед тим, як йти на побачення, треба дізнаватись про минуле обранця.

Скальницька оприлюднила нове відео, в якому розповіла про зради та обман колишнього коханого. Зізнання блогерки прокоментували у Threads, на що відреагувала і Верба.

Верба "підколола" Скальницьку

У новому ролику Анастасія звернулась до дівчат із запитанням: "Скажіть, будь ласка, ви перевіряєте те, що вам говорить чоловік, коли з ним знайомитесь?".

На ці слова відреагували у мережі і Юлія Верба не пройшла осторонь. Блогерка зізналась, що перед побаченням вона одразу дізнається усю інформацію про чоловіка.

"Я навіть не йшовши на побачення вже пробиваю номера машини, прізвище, всю сім'ю, минуле і весь Google", — прокоментувала допис Юлія.

Видео дня

Верба "підколола" Скальницьку Фото: Threads

Цікаво, що раніше Юлія Верба відповіла на порівняння з Анастасією Скальницькою на тлі скандалу з її чоловіком. Блогерці почали писати, що вона може також опинитися в такій ситуації, а її коханий Костя — нібито аферист.

Скандальне розлучення Скальницької

У вересні цього року Анастасія оголосила про розлучення з чоловіком Богданом, з яким прожила близько трьох років. У подружжя є спільний син Михайло та донька від першого шлюбу Скальницької – Мілана.

Блогерка звинуватила колишнього коханого у шахрайстві та зрадах. За словами Анастасії, Богдан залишив її з численними боргами.

Анастасія Скальницька з Богданом та дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Скальницька вперше вийшла на зв’язок після того, як розповіла про грошові махінації та зради свого чоловіка Богдана. Однак у мережі не всі повірили у слова знаменитості.

Ексчоловік Скальницької – Богдан – працює молодшим інспектором в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у Києві. Однак з 2024 року він офіційно перебуває у декретній відпустці.

Крім того, користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді Анастасії Скальницької про те, що її колишній чоловік Богдан обманював жінку роками.