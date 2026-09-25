"За мною правда": Скальницька вперше заговорила після скандальних заяв про чоловіка-афериста

Українська блогерка Анастасія Скальницька вперше вийшла на зв’язок після того, як розповіла про грошові махінації та зради свого чоловіка Богдана. Однак у мережі не всі повірили у слова знаменитості.

Деякі користувачі мережі почали писати Скальницькій, що вона обманює підписників, і таким чином вирішила "хайпонути". Настя відповіла на звинувачення в Instagram-stories (skalnytska.n).

На тлі хейту та гучного скандалу блогерка зробила заяву у соцмережі. Скальницька вважає, що правда на її стороні, а все навколо – хайп.

"За мною правда. А ті, хто бреше і видумує про мене історії, хайпуйте. Поки пауза. Є набагато важливіші теми для обговорень. Ви самі створюєте ці пости і шум", — заявила знаменитість.

Нова заява Скальницької Фото: Instagram

Що відомо про скандальне розлучення Скальницької

На початку вересня цього року Настя Скальницька заявила про розлучення з чоловіком Богданом. Згодом блогерка опублікувала відео, в якому розповіла про численні зради, приховані борги та фінансові проблеми колишнього.

Видео дня

Так, Скальницька назвала Богдана "професійним аферистом" і стверджувала, що він використовував її заради грошей.

Цікаво, що ексчоловік Скальницької працює молодшим інспектором в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у Києві. Однак з 2024 року він офіційно перебуває у декретній відпустці. У грудні Богдан за законом скористався правом на відпустку по догляду за дитиною.

Настя Скальницька і Богдан Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чоловік Скальницької кинув на гроші Яну Догу. Блогерка звинуватила кума у шахрайстві.

Користувачі мережі почали сумніватися в чесності розповіді блогерки про те, що її колишній чоловік Богдан обманював жінку роками. Зірка соцмереж на фоні підвищеної уваги суспільства до своєї родини відреагувала на закиди.

Крім того, була в житті Скальницької й особиста трагедія: у 2021 році, будучи вагітною хлопчиком, вона втратила дитину — на п'ятому місяці вагітності малюк народився мертвим.