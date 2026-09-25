"За мной правда": Скальницкая впервые заговорила после скандальных заявлений о муже-мошеннике

Украинская блогерша Анастасия Скальницкая впервые вышла на связь после того, как рассказала о финансовых махинациях и изменах своего мужа Богдана. Однако в сети не все поверили словам знаменитости.

Некоторые пользователи сети начали писать Скальницкой, что она обманывает подписчиков и таким образом решила "набрать хайп". Настя ответила на обвинения в Instagram-stories (skalnytska.n).

На фоне хейта и громкого скандала блогерша опубликовала заявление в соцсети. Скальницкая считает, что правда на её стороне, а всё остальное — хайп.

"За мной правда. А те, кто лжет и выдумывает обо мне истории, пусть накручивают хайп. Пока что — пауза. Есть гораздо более важные темы для обсуждения. Вы сами создаете эти посты и шумиху", — заявила знаменитость.

Новое заявление Скальницкой Фото: Instagram

Что известно о скандальном разводе Скальницкой

В начале сентября этого года Настя Скальницкая объявила о разводе со своим мужем Богданом. Позже блогерша опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных изменах, скрытых долгах и финансовых проблемах бывшего мужа.

Видео дня

Так, Скальницкая назвала Богдана "профессиональным аферистом" и утверждала, что он использовал её ради денег.

Интересно, что бывший супруг Скальницкой работает младшим инспектором в Управлении полиции охраны физической безопасности в Киеве. Однако с 2024 года он официально находится в декретном отпуске. В декабре Богдан в соответствии с законом воспользовался правом на отпуск по уходу за ребенком.

Настя Скальницкая и Богдан Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Муж Скальницкой бросил Яну Догу ради денег. Блогерша обвинила кума в мошенничестве.

Пользователи сети начали сомневаться в правдивости рассказа блогерши о том, что её бывший муж Богдан обманывал женщину годами. Звезда соцсетей на фоне повышенного внимания общества к своей семье отреагировала на обвинения.

Кроме того, в жизни Скальницкой произошла личная трагедия: в 2021 году, будучи беременной мальчиком, она потеряла ребёнка — на пятом месяце беременности малыш родился мёртвым.