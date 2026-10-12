"Худшее, что могло случиться". Джордж Клуни высказался о смерти сына Синди Кроуфорд

Голливудский актёр Джордж Клуни прокомментировал смерть 27-летнего Пресли Гербера — сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, — назвав эту утрату "самым страшным, что только может случиться в семье".

Пресли скончался 20 сентября 2026 года. Полиция Санта-Моники прибыла по вызову о возможном передозировании в реабилитационный центр на улице Беркли, где и было обнаружено тело покойного.

Клуни отреагировал на смерть Пресли Гербера

Перед смертью манекенщик откровенно рассказывал о своей борьбе с зависимостью и проблемах с психическим здоровьем; в 2023 году он запустил в социальных сетях серию публикаций под названием "Mental Health Mondays" ("Понедельники психического здоровья"), чтобы делиться собственным опытом и помогать другим.

Клуни выразил поддержку своим давним деловым партнерам и друзьям в это трагическое время.

Джордж на протяжении десятилетий поддерживает тесные отношения с бизнесменом Рэнди Гербером и его женой Синди Кроуфорд; он настолько сблизился с ними, что считает их семью своей собственной. Именно поэтому смерть Пресли Гербера стала для него таким тяжелым ударом, о чём он упомянул в своём первом комментарии по поводу трагедии.

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В пятницу Клуни прошел по красной дорожке церемонии вручения премии The Albies, организованной "Фондом Клуни за справедливость" — правозащитной организацией, основанной им вместе с женой Амаль Клуни. У места проведения мероприятия — Музея естествознания в Лондоне — репортер издания Entertainment Weekly вспомнил о трагедии и спросил: "Есть ли у вас и у семьи Гербер особый план или намерение почтить его память?"

Джордж Клуни и его жена Амаль Фото: Instagram

Худшее, что может случиться

"Не думаю, что мы… что мы вообще в том состоянии, когда можем об этом говорить. Честно говоря, это одно из самых страшных событий, которые постигли нашу семью, а их семья просто…" — продолжил он, не закончив мысль.

"Как вы можете себе представить, это худшее, что может случиться с семьёй", — добавил актёр.

После смерти Пресли Джордж и Амаль Клуни проводят много времени с Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером, пытаясь помочь им пережить это горе. Ссылаясь на источник, близкий к семье, издание People в прошлом месяце сообщило: "Джордж и Амаль присоединились к семье в Лос-Анджелесе, как только узнали о смерти Пресли".

Пресли Гербер скончался 20 сентября Фото: Presley Gerber/Instagram

Клуни и семья Гербер-Кроуфорд на протяжении многих лет поддерживали тесные отношения; они даже владели соседними домами на побережье, пока не продали их в 2016 году. Кроме того, в 2013 году мужчины вместе основали бренд текилы Casamigos, который в 2017 году продали алкогольному конгломерату Diageo за сумму, которая, по сообщениям, достигла 1 миллиарда долларов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шарлотта Д’Алессио, бывшая девушка Пресли Гербера, высказалась по поводу внезапной смерти манекенщика в возрасте 27 лет.

Пресли нашли мертвым в номере элитного реабилитационного центра, куда он сам приехал.

Как прошли последние дни Пресли и почему он испытывал грусть.