"Найгірше, що могло статися". Джордж Клуні висловився про смерть сина Сінді Кроуфорд

Голлівудський актор Джордж Клуні прокоментував смерть 27-річного Преслі Гербера — сина супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, — назвавши цю втрату "найгіршим, що тільки може статися в сім’ї".

Преслі помер 20 вересня 2026 року. Поліція Санта-Моніки прибула за викликом щодо ймовірного передозування до реабілітаційного центру на вулиці Берклі, де й було виявлено тіло покійного.

Клуні відреагував на смерть Преслі Гербера

Перед смертю манекенник чесно розповідав про свою боротьбу із залежністю та проблеми з психічним здоров’ям; у 2023 році він започаткував у соціальних мережах серію публікацій під назвою "Mental Health Mondays" ("Понеділки психічного здоров’я"), щоб ділитися власним досвідом і допомагати іншим.

Клуні висловив підтримку своїм давнім діловим партнерам та друзям у трагічний час.

Джордж десятиліттями підтримує близькі стосунки з бізнесменом Ренді Гербером та його дружиною Сінді Кроуфорд; він настільки зблизився з ними, що вважає їхню родину своєю власною. Саме тому смерть Преслі Гербера стала для нього таким важким ударом, про що він згадав у своєму першому коментарі щодо трагедії.

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У п’ятницю Клуні пройшов червоною доріжкою церемонії вручення премії The Albies, яку організував "Фонд Клуні за справедливість" — правозахисна організація, заснована ним разом із дружиною Амаль Клуні. Біля місця проведення заходу — Музею природознавства в Лондоні — репортер видання Entertainment Weekly згадав про трагедію та запитав: "Чи є у вас і родини Герберів особливий план або намір вшанувати його пам’ять?"

Джордж Клуні та його дружина Амаль Фото: Instagram

Найгірше, що може статися

"Не думаю, що ми… що ми взагалі в тому стані, коли можемо про це говорити. Чесно кажучи, це одна з найстрашніших подій, що спіткали нашу родину, а їхня родина просто…" — продовжив він, не закінчивши думку.

"Як ви можете собі уявити, це найгірше, що може статися з родиною", — додав актор.

Після смерті Преслі Джордж і Амаль Клуні проводять багато часу із Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером, намагаючись допомогти їм пережити це горе. Посилаючись на джерело, близьке до родини, видання People минулого місяця повідомило: "Джордж і Амаль приєдналися до родини в Лос-Анджелесі, щойно дізналися про смерть Преслі".

Преслі Гербер помер 20 вересня Фото: Presley Gerber/Instagram

Клуні та родина Гербер-Кроуфорд роками підтримували близькі стосунки; вони навіть володіли сусідніми будинками на узбережжі, доки не продали їх у 2016 році. Крім того, у 2013 році чоловіки разом заснували бренд текіли Casamigos, який у 2017 році продали алкогольному конгломерату Diageo за суму, що, за повідомленнями, сягнула 1 мільярда доларів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шарлотта Д’Алессіо, колишня дівчина Преслі Гербера, висловилася з приводу раптової смерті манекенника у віці 27 років.

Преслі знайшли мертвим у номері елітного реабілітаційного закладу, куди він сам приїхав.

Як пройшли останні дні Преслі та чому він відчував смуток.