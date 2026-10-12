Младше на 14 лет: "Человек-паук" женил свою бывшую на сыне миллиардера

Американский актёр Тоби Магвайр провел свадьбу своей бывшей жены Дженнифер Мейер и её нового избранника Джеффри Огунлеси. Торжество состоялось 10 октября на Гавайях.

Среди гостей на свадьбе были Леонардо Ди Каприо и его избранница Виттория Черетти, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, а также миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес Безос. Об этом сообщает People.

Тоби Магвайр провел свадьбу своей бывшей

В субботу, 10 октября, 49-летняя дизайнер ювелирных изделий Дженнифер Мейер вышла замуж за Джеффри Огунлеси — сына нигерийского миллиардера, юриста и инвестиционного банкира Адебайо Огунлеси.

Тоби Магвайр провел свадьбу Мейера и Огунлеси Фото: People Тоби Магвайр провел свадьбу Мейера и Огунлеси Фото: People

Интересно, что церемонию бракосочетания провел Тоби Магвайр, бывший муж Мейер. Свадьба состоялась вскоре после того, как пара официально развелась.

Мейер и Огунлеси поженились на курорте Four Seasons Resort Lanai на Гавайях. Среди гостей были известные звезды: Рэйчел Зоуи и Кортни Кокс, а также Леонардо Ди Каприо с девушкой Витторией Черетти и Джефф Безос с женой Лорен Санчес Безос.

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Кортни Кокс на свадьбе Мейер и Огунлеси Фото: People Звезды на свадьбе Мейера и Огунлеси Фото: People

Кстати, Мейер и Огунлеси поженились после того, как в начале 2026 года у них родилась дочь.

Личная жизнь Мейера и Магвайра

В 2007 году Мейер вышла замуж за Магвайра. В 2016 году супруги расстались. Только 1 октября 2026 года их официально развели. У пары есть общие дети: 19-летняя дочь Руби Свитхарт и 17-летний сын Отис Тобиас. Отметим, что все трое детей дизайнерши присутствовали на её свадьбе.

В августе 2024 года Мейер объявила о помолвке с Огунлеси. Слухи об отношениях пары появились летом 2023 года, а уже в ноябре они впервые вместе вышли на красную дорожку.

Огунлеси — основатель и генеральный директор The Ogunlesi Group, компании, работающей в сфере развлечений и музыкального менеджмента.

Тоби Магвайр и Дженнифер Мейер Фото: Instagram Дженнифер Мейер и Джеффри Огунлеси Фото: Instagram

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