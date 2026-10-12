Молодший на 14 років: "Людина-павук" одружив свою колишню із сином мільярдера

Американський актор Тобі Магвайр провів весільну церемонію своєї колишньої дружини Дженніфер Меєр та її нового обранця Джеффрі Огунлесі. Свято відбулось 10 жовтня на Гаваях.

Серед гостей на весіллі були Леонардо Ді Капріо та його обраниця Вітторія Черетті, зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, а також мільярдер Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес Безос. Про це повідомляє People.

Тобі Магвайр провів весілля своєї колишньої

У суботу, 10 жовтня, 49-річна дизайнерка ювелірних виробів Дженніфер Меєр вийшла заміж за Джеффрі Огунлесі — сина нігерійського мільярдера, юриста та інвестиційного банкіра Адебайо Огунлесі.

Тобі Магвайр провів весілля Меєр та Огунлесі Фото: People Тобі Магвайр провів весілля Меєр та Огунлесі Фото: People

Цікаво, що церемонію одруження провів Тобі Магвайр, колишній чоловік Меєр. Весілля сталося невдовзі після того, як пара офіційно розлучилась.

Меєр та Огунлесі побралися на курорті Four Seasons Resort Lanai на Гаваях. Серед гостей були відомі зірки: Рейчел Зоуї та Кортні Кокс, а також Леонардо Ді Капріо з дівчиною Вітторією Черетті та Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес Безос.

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Кортні Кокс на весіллі Меєр та Огунлесі Фото: People Зірки на весіллі Меєр та Огунлесі Фото: People

До речі, Меєр та Огунлесі одружилися після того, як на початку 2026 року у них народилася донька.

Особисте життя Меєр та Магвайра

У 2007 році Меєр вийшла заміж за Магвайра. У 2016-му подружжя розійшлося. Лише 1 жовтня 2026 року їх офіційно розлучили. У пари є спільні діти: 19-річна донька Рубі Світхарт і 17-річний син Отіс Тобіас. Зазначимо, що усі троє дітей дизайнерки були присутні на її весіллі.

У серпні 2024 року Меєр оголосила про заручини з Огунлесі. Чутки про стосунки пари з’явилися влітку 2023 року, а вже в листопаді вони вперше разом вийшли на червону доріжку.

Огунлесі — засновник і генеральний директор The Ogunlesi Group, компанії у сфері розваг та музичного менеджменту.

Тобі Магвайр та Дженніфер Меєр Фото: Instagram Дженніфер Меєр та Джеффрі Огунлесі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, нещодавно у маленькій каплиці на затишному приватному острові відбулося таємне весілля старшого сина президента США Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон.