Пи Дидди срочно доставили из тюрьмы в больницу из-за травмы головы

Американского музыкального магната Шона Комбса (Пи Дидди) срочно вывезли из федеральной тюрьмы, где он отбывает наказание в связи с обвинениями в причастности к проституции. Причиной послужила чрезвычайная ситуация: скандальный рэпер получил травму.

Дидди покинул территорию тюрьмы в Нью-Джерси ещё в субботу, 10 октября. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на собственные источники в тюрьме FCI Fort Dix.

Что случилось с Пи Дидди

Инсайдеры, знакомые с ситуацией вокруг рэпера, сообщили журналистам, что Пи Дидди доставили в больницу. Там ему должны были оказать медицинскую помощь в связи с травмой головы, полученной во время отбывания наказания. Вероятно, Комбса пришлось доставить в ближайшую к тюрьме больницу, хотя точных данных по этому поводу нет. По данным СМИ, машина скорой помощи выехала из Форт-Дикса поздно ночью, около 01:00.

Пи Дидди получил травму головы в тюрьме Фото: Instagram diddy

Однако, судя по всему, травма не представляла угрозы для жизни рэпера. Источники сообщили, что он был в сознании и мог разговаривать, когда его доставили обратно в тюрьму ещё до рассвета в субботу.

Видео дня

СМИ пока не удалось выяснить, что же стало причиной травмы скандально известного Пи Дидди. Также неизвестно, в каком состоянии находится рэпер сейчас и получает ли он дальнейшую медицинскую помощь в связи с травмой головы.

Ранее Шон Комбс неоднократно попадал в заголовки новостей из-за своего поведения в тюрьме. СМИ писали, что он устроил драку с одним из заключённых, когда тот якобы его оскорбил, за что его на некоторое время перевели в одиночную камеру.

Кроме того, инсайдеры сообщили, что Пи Дидди отбывает наказание в нетипичных условиях. Выяснилось, что артист платит заключённым за то, что они готовят для него еду и убирают за ним. Также он якобы часто пользуется запрещённым в тюрьме мобильным телефоном.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в начале 2026 года скандально известный Пи Дидди обратился из тюрьмы к Дональду Трампу.