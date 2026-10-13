Пі Дідді терміново доправили з в'язниці до лікарні через травму голови

Американського музичного магната Шона Комбса (Пі Дідді) терміново вивезли з федеральної в'язниці, де він відбуває покарання у зв'язку зі звинуваченнями щодо проституції. Причиною стала надзвичайна ситуація: скандального репера було травмовано.

Дідді покинув територію в'язниці у Нью-Джерсі ще в суботу, 10 жовтня. Про це повідомило медіа TMZ з посиланням на власні джерела у в'язниці FCI Fort Dix.

Що сталося з Пі Дідді

Інсайдери, обізнані із ситуацією довкола репера, розкрили журналістам, що Пі Дідді перевезли до лікарні. Там він мав отримати медичну допомогу через травму голови, яку він зазнав під час відбування свого ув'язнення. Ймовірно, Комбса довелося доправити до найближчої до в'язниці лікарні, хоча точних даних щодо цього немає. За даними медіа, карета швидкої допомоги виїхала з Форт-Дікса пізно вночі, близько 01:00.

Пі Дідді отримав травму голови у в'язниці Фото: Instagram diddy

Проте, судячи з усього, травма не загрожувала життю репера. Джерела повідомили, що він був у свідомості й міг розмовляти, коли його доставили назад до в’язниці ще до світанку в суботу.

Видео дня

ЗМІ не змогли наразі дізнатися, що ж стало причиною травмування скандального Пі Дідді. Також невідомо, в якому стані перебуває репер зараз і чи отримує подальшу медичну допомогу у зв'язку із травмою голови.

Раніше Шон Комбс неодноразово потрапляв у заголовки новин через свою поведінку у в'язниці. ЗМІ писали, що він влаштував бійку з одним із ув'язнених, коли той нібито його образив, за що його перемістили до одиночної камери на деякий час.

Також інсайдери розкрили, що Пі Дідді відбуває покарання у нетипових умовах. З'ясувалося, що артист платить ув’язненим за те, що вони готують для нього їжу та прибирають за ним. Також він нібито часто користується забороненим у в'язниці мобільним телефоном.

Нагадаємо, раіше Фокус писав, що:

Також на початку 2026 року скандальний Пі Дідді звертався із в'язниці до Дональда Трампа.