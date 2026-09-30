Скандальний P. Diddy платить тисячі доларів за розкішне життя у в'язниці, – ЗМІ

Репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, відбуває термін у в’язниці Форт-Дікс у штаті Нью-Джерсі. Однак там його життя відрізняється від інших. Він платить ув’язненим за те, що вони готують для нього їжу та прибирають за ним.

Так, інші люди застеляють ліжко Комбса, а також перуть його одяг. Навіть є людина, яка робить масаж реперу. Про це повідомляє NBC News.

Як P. Diddy відбуває покарання

56-річний Комбс відбуває термін за злочини, пов’язані з проституцією. Втім, за словами джерел, він продовжує жити розкішним життям, і справа не лише в ув’язнених, готових виконувати для нього навіть найпростіші доручення за гроші.

За даними інсайдерів, у тюрмі репер часто користується забороненими мобільними телефонами, щоб переглядати стрічку Instagram та інтимні фото, які йому надсилає колишня дівчина. Також P. Diddy розпиває елітний алкоголь, яким ділиться із співкамерниками.

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Зазначається, що репер щомісяця витрачає тисячі доларів, щоб полегшити собі життя у в’язниці. Так, Комбс платить чоловіку, який миє унітаз і душову кабіну перед тим, як той ними користується. Деякі ув’язнені таємно готують P. Diddy спеціальні страви – курку карі, піцу тощо. До того ж знаменитість має власну людину, яка робить йому китайський масаж.

P. Diddy у в'язниці Фото: NBC News

Скандал з P. Diddy – що відомо

Репера Шона Комбса засудили до 50 місяців ув'язнення за транспортування людей для заняття проституцією. Також він має заплатити півмільйона доларів штрафу.

Сам P. Diddy визнав свою провину і публічно вибачився перед жертвами. Репер благав суддю про "ще один шанс" і пообіцяв, що змінився.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шон Комбс просив у президента США Дональда Трампа президентського помилування через кримінальну справу на федеральному рівні.

Також репер був замовником вбивства Тупака Шакура. Він заплатив за це 1 мільйон доларів.

Крім того, на скандальних білих "фрік-вечірках" P. Diddy було помічено багато віп-персон. Серед них — Трамп, принц Гаррі та багато інших.