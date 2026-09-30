Скандальный P. Diddy платит тысячи долларов за роскошную жизнь в тюрьме, — СМИ

Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, отбывает срок в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Однако там его жизнь отличается от жизни других заключённых. Он платит им за то, что они готовят для него еду и убирают за ним.

Так, другие люди застилают кровать Комбса, а также стирают его одежду. Есть даже человек, который делает рэперу массаж. Об этом сообщает NBC News.

Как P. Diddy отбывает наказание

56-летний Комбс отбывает срок за преступления, связанные с проституцией. Впрочем, по словам источников, он продолжает вести роскошную жизнь, и дело не только в заключённых, готовых выполнять для него даже самые простые поручения за деньги.

По данным инсайдеров, в тюрьме рэпер часто пользуется запрещёнными мобильными телефонами, чтобы просматривать ленту Instagram и интимные фото, которые ему присылает бывшая девушка. Также P. Diddy распивает элитный алкоголь, которым делится с сокамерниками.

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Отмечается, что рэпер ежемесячно тратит тысячи долларов, чтобы облегчить себе жизнь в тюрьме. Так, Комбс платит мужчине, который моет унитаз и душевую кабину перед тем, как тот ими пользуется. Некоторые заключённые тайно готовят P. Diddy специальные блюда — курицу карри, пиццу и т. д. К тому же у знаменитости есть свой человек, который делает ему китайский массаж.

P. Diddy в тюрьме Фото: NBC News

Скандал с P. Diddy — что известно

Рэпер Шон Комбс был приговорен к 50 месяцам лишения свободы за перевозку людей с целью занятия проституцией. Кроме того, он должен выплатить полмиллиона долларов в качестве штрафа.

Сам P. Diddy признал свою вину и публично извинился перед жертвами. Рэпер умолял судью дать ему "еще один шанс" и пообещал, что изменился.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Шон Комбс просил президента США Дональда Трампа о президентском помиловании в связи с уголовным делом на федеральном уровне.

Кроме того, рэпер был заказчиком убийства Тупака Шакура. Он заплатил за это 1 миллион долларов.

Кроме того, на скандальных белых "фрик-вечеринках" P. Diddy было замечено множество VIP-персон. Среди них — Трамп, принц Гарри и многие другие.