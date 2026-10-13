Неожиданно скончался украинский комик Александр "Веня" Венедчук: что известно
Украинский комик Александр "Веня" Венедчук, участник коллектива "Ветераны космических войск", который играл в "Лиге смеха", скончался 13 октября. О причине его смерти пока не сообщается.
Об этом сообщил коллектив "Ветераны космических войск" в Instagram.
"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-нибудь лёгким юмористическим контентом, но сегодня у нас для вас очень печальная новость. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", — говорится в сообщении коллектива.
Кроме того, в сообщении говорится, что информация о времени и месте прощания будет предоставлена, как только она станет известна.
Известие о смерти комика стало настоящим шоком для друзей, коллег и поклонников его творчества.
Многие пользователи выражают соболезнования родным и близким Венедчука.
Также свои соболезнования выразили Даша Астафьева, Иван Люленов, Роман Мищеряков, Анатолий Анатолич, журналистка Рамина, Евгений Янович и другие.
Операции и возвращение на сцену
Известно, что 31 января 2025 года у комика произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к потере сознания и сильным затяжным судорогам по всему телу. Тогда врачи приняли решение срочно прооперировать артиста, поскольку предполагали, что повторного приступа он может не пережить. Во время операции он лишился 20 % черепной коробки.
Александр Венедчук вернулся на сцену лишь спустя полгода, летом 2025 года. Он снялся в юбилейном выпуске, посвящённом пятилетию YouTube-канала "Ветераны космических войск".
Но затем комик перенёс ещё одну операцию, в ходе которой часть черепной коробки ему заменили титановым имплантатом. В сентябре 2025 года он сообщил в Instagram, что его реабилитация подходит к концу, пошутив о последствиях операции.
"Теперь 35 % моей головы — это титановый сплав", — рассказал Александр Венедчук.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Умерла участница популярного шоу "Big Brother" ("Большой брат") Эмбер Сиявус. Ей было 46 лет.
- Заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская скончалась в возрасте 74 лет, посвятив более полувека сцене Театра Франко и сыграв десятки ролей.
Подтверждена причина смерти Фионы, дочери актёра Чада Лоу.