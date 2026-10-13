Раптово помер український комік Олександр "Веня" Венедчук: що відомо

Український комік Олександр "Веня" Венедчук, учасник "Ветеранів космічних військ", який грав у "Лізі сміху", помер 13 жовтня. Про причину його смерті поки не повідомляється.

Про це повідомив колектив "Ветерани космічних військ" в Instagram.

"Друзі, зазвичай ми звикли приходити до вас з якимись гарними новинами чи з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною звісткою. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні (13.10.2026) пішов з життя Олександр "Веня" Венедчук", — йдеться у дописі колективу.

Помер український комік Олександр Веня Венедчук Фото: Скриншот

Також у повідомленні йдеться, що інформацію про час та місця прощання нададуть, як тільки вона стане відомою.

Повідомлення про смерть коміка стало справжнім шоком для друзів, колег та шанувальників його творчості.

Багато користувачів висловлюють співчуття рідним і близьким Венедчука.

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Також свої співчуття висловили Даша Астафьєва, Іван Люлєнов, Роман Міщеряков, Анатолій Анатоліч, журналістка Раміна, Євгеній Янович та інші.

Операції та повернення на сцену

Відомо, що 31 січня 2025 року у коміка трапився крововилив у мозок, який спричинив втрату свідомості й сильні затяжні судоми по всьому тілу. Тоді лікарі прийняли рішення терміново прооперувати артиста, адже припускали, що повторного нападу він може не пережити. Під час операції він втратив 20% черепної коробки.

Олександр Венедчук повернувся на сцену лише через пів року, влітку 2025-го. Він знявся у ювілейному випуску до п'ятиріччя YouTube-каналу "Ветерани космічних військ".

Але потім комік переніс ще одну операцію, де частину черепної коробки йому замінили титановим імплантом. У вересні 2025 року він повідомив в Instagram, що його реабілітація добігає кінця, пожартувавши про наслідки втручання.

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану", — поділився Олександр Венедчук.

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