Сергей Притула показал всех четырех детей (фото)

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула показал трогательные кадры с женой Екатериной и четырьмя своими детьми.

Супруги устроили семейную фотосессию на осенней ферме недалеко от Киева, где пасутся овцы и козы. А снимками звездной семьи поделилась фотограф Марина Комарицкая в Instagram.

Сергей Притула показал детей

Все члены семьи Притулы выбрали наряды в гармоничной цветовой гамме.

На нескольких фотографиях Сергей и его жена Екатерина позируют вдвоём. На других к взрослым присоединились дети: 18-летний Дмитрий, сын шоумена от первого брака, 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и даже годовалый Марк.

Сергей Притула с семьей Фото: Instagram

Сергей Притула с сыновьями Фото: Instagram

Сергей Притула с семьей Фото: Instagram

Сергей Притула: личная жизнь

Бывший телеведущий более десяти лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

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Притула воспитывает уже троих детей. Помимо 9-летней Соломии и 5-летней Стефании, его жена Екатерина родила 1 августа 2025 года сына Марка. Также шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия от Юлии Андрийчук.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении сына Марка.

Бывший телеведущий впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына, 17-летнего Дмитрия.

Кроме того, Фокус более подробно писал о второй жене Сергея — Екатерине.