Сергій Притула показав усіх чотирьох дітей (фото)

Український волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула показав зворушливі кадри з дружиною Катериною та чотирма своїми дітьми.

Сімейну фотосесію подружжя влаштувало на осінній фермі біля Києва, де пасуться вівці та кози. А кадрами зіркової родини поділилася фотографиня Марина Комарицька в Instagram.

Сергій Притула показав дітей

Усі члени родини Притули обрали образи в гармонійній кольоровій гамі.

На кількох фото Сергій і його дружина Катерина позують удвох. На інших до дорослих доєдналися діти: 18-річний Дмитро, син шоумена від першого шлюбу, 9-річна Соломія, 5-річна Стефанія та навіть однорічний Марк.

Сергій Притула з родиною Фото: Instagram

Сергій Притула із синами Фото: Instagram

Сергій Притула з родиною Фото: Instagram

Сергій Притула: особисте життя

Колишній телеведучий понад десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом з Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.

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Притула виховує вже трьох дітей. Окрім 9-річної Соломії та 5-річної Стефанії, його дружина Катерина народила 1 серпня 2025 року сина Марка. Також шоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра від Юлії Андрійчук.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї сім'ї — хрещення сина Марка.

Колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра.

Також Фокус детальніше писав про другу дружину Сергія Катерину.