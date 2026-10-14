"Почему гниды более живучи": Ефросинина резко высказалась о смерти Вене (фото)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на смерть комика Александра "Вени" Венедчука.

После трагических новостей вечером 13 октября Мария выразила соболезнования по поводу смерти Вены, с которым ей удалось в свое время работать.

Ефросинина высказалась о смерти Вени

"Один из очень талантливых людей, с которым мне посчастливилось работать. Сколько у тебя было планов на эту жизнь. Какая-то бесконечная хроническая боль. Покойся с миром, Веня", — написала Мария.

После этого телеведущая задалась вопросом, почему "гниды живут дольше светлых людей".

"Каждый раз за эти годы, когда умирает хороший, светлый, талантливый человек, когда умирают дети, нерожденные дети, я все время думаю: почему так? А какой-то совершенно больной на всю голову дед живет. И распыляет зло, как бактерию, которая просто трансформирует людей по всему миру, как мы видим. Просто они превращаются в оборотни какие-то с этим вирусом. Это, кстати, не вопрос, на него нет ответа. Но не думать об этом я не могу. Мои соболезнования всем, кто потерял близких", — сказала на камеру Ефросинина.

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Ефросинина высказалась о смерти Вени Фото: Instagram

Ефросинина высказалась о смерти Вени Фото: Instagram

Умер Веня из "ВКВ"

В феврале прошлого года звезда "Ветеранов космических войск" сообщил, что у него произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные судороги всего тела. После этого комику совершили операцию.

В сентябре 2025 года мужчина перенес еще одну операцию. Как заявлял юморист, в результате "35% его головы — это сплав титана".

13 октября Александр умер. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анатолий Анатолич выразил искренние соболезнования родным и близким Вени. По словам ведущего, он планировал записать интервью с комиком.

Что известно о жизни Вени. В прошлом году комик перенес серьезную операцию — у него произошло кровоизлияние в мозг.

Александр только недавно женился на своей избраннице Карине Устименко. Пара была в отношениях почти восемь лет.