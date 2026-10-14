"Чому гниди живучіші": Єфросиніна різко висловилася про смерть Вені (фото)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на смерть коміка Олександра "Вені" Венедчука.

Після трагічних новин ввечері 13 жовтня Марія висловила співчуття з приводу смерті Вені, з яким їй пощастило свого часу працювати.

Єфросиніна висловилася про смерть Вені

"Один з дуже талановитих людей, з яким мені пощастило працювати. Скільки в тебе було планів на це життя. Якийсь нескінченний хронічний біль. Спочивай з миром, Вєня", — написала Марія.

Після цього телеведуча задалася питанням, чому "гниди живучіші за світлих людей".

"Кожного разу за ці роки, коли помирає хороша, світла, талановита людина, коли вмирають діти, ненароджені діти, я весь час думаю: чому так? А якийсь абсолютно хворий на всю голову дід живе. І розпиляє зло, як бактерію, яка просто трансформує людей по всьому світу, як ми бачимо. Просто вони перетворюються в перевертнів якісь з тим вірусом. Це, до речі, не питання, на нього немає відповіді. Але не думати про це я не можу. Мої співчуття всім, хто втратив близьких", — сказала на камеру Єфросиніна.

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Єфросиніна висловилася про смерть Вені Фото: Instagram

Єфросиніна висловилася про смерть Вені Фото: Instagram

Помер Веня з "ВКВ"

У лютому минулого року зірка "Ветеранів космічних військ" повідомив, що у нього стався крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості і дуже сильні судоми всього тіла. Після цього коміку зробили операцію.

У вересні 2025 року чоловік переніс ще одну операцію. Як заявляв гуморист, внаслідок цього "35% його голови — це сплав титану".

13 жовтня Олександр помер. Причина смерті — наразі невідома.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анатолій Анатоліч висловив щирі співчуття рідним та близьким Вені. За словами ведучого, він планував записати інтерв’ю з коміком.

Що відомо про життя Вені. Минулого року комік переніс серйозну операцію — у нього стався крововилив у мозок.

Олександр лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко. Пара була у стосунках майже вісім років.