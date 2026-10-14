Эксдевушка звезды "Во все тяжкие" высказалась о его смерти (фото)

Бывшая девушка звезды сериала "Во все тяжкие" ЭрДжея Митта трогательно почтила его память после трагической смерти актера в возрасте 34 лет.

Девушка, с которой актер встречался в юности, поделилась постом, вспоминая его как человека с "одним из самых добрых и редких сердец".

Девушка ЭрДжея Митта высказалась о его смерти

Митте ушел из жизни, совершив самоубийство. Ему было 34 года.

В тот же день бывшая девушка актера, Сейнт Саша, опубликовала две архивные фотографии пары: на одной они улыбаются дома, а на другой обнимаются на солнце.

"Я впервые влюбилась, когда мне было 18. ЭрДжей был первым, кто показал мне, как мужчина должен относиться к женщине", — написала в Instagram Саша, фотограф из Портленда.

"Он был первым партнером, который поддерживал меня и дарил ощущение, что мне все по силам. У него было одно из самых добрых и редких сердец, которые я когда-либо встречала, и мы оставались друзьями. Не могу поверить, что это происходит на самом деле", — добавила она.

Видео дня

ЭрДжей Митт с бывшей девушкой Фото: Instagram

Девушка говорит, что ни в одной жизни не сможет забыть его и тех чувств, которые он в ней вызвал.

ЭрДжей Митт с бывшей девушкой Фото: Instagram

"Он был единственным в своем роде. Спасибо тебе за все, безгранично спасибо, ЭрДжей. Люблю тебя, друг", — написала бывшая любимая актера.

Смерть Митте наступила через год после того, как он сделал предложение своей девушке Кеннеди Суарес (с которой встречался пять лет) в день ее 30-летия.

"Я невероятно счастлив, что нашел своего человека, своего спутника жизни, который вдохновляет меня становиться лучше, чем бы мы ни занимались", — сказал актер изданию People после того, как сделал предложение в октябре 2025 года.

"Кеннеди — это все для меня; я с нетерпением жду начала нашей совместной жизни и новых приключений, которые нас ждут", — добавил он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В возрасте 34 года скончался известный американский актер, звезда сериала "Во все тяжкие" ЭрДжей Митт: что известно о его жизни.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на смерть комика Александра "Вени" Венедчука.

Анатолий Анатолич выразил искренние соболезнования родным и близким Вени. По словам ведущего, он планировал записать интервью с комиком.