Ексдівчина зірки "Пуститися берега" висловилася про його смерть (фото)
Колишня дівчина зірки серіалу "Пуститися берега" ЕрДжея Мітта зворушливо вшанувала його пам’ять після трагічної смерті актора у віці 34 років.
Дівчина, з якою актор зустрічався в юності, поділилася зворушливим дописом, згадуючи його як людину з "одним із найдобріших і найрідкісніших сердець".
Дівчина ЕрДжея Мітта висловилася про його смерть
Мітте пішов із життя, вчинивши самогубство. Йому було 34 роки.
Того ж дня колишня дівчина актора, Сейнт Саша, опублікувала дві архівні світлини пари: на одній вони усміхаються вдома, а на іншій — обіймаються на сонці.
"Я вперше закохалася, коли мені було 18. ЕрДжей був першим, хто показав мені, як чоловік має ставитися до жінки", — написала в Instagram Саша, фотографка з Портленда.
"Він був першим партнером, який підтримував мене й дарував відчуття, що мені все під силу. Він мав одне з найдобріших і найрідкісніших сердець, які я коли-небудь зустрічала, і ми залишалися друзями. Не можу повірити, що це відбувається насправді", — додала вона.
Дівчина каже, що в жодному житті не зможе забути його й ті почуття, які він у ній викликав.
"Він був єдиним у своєму роді. Дякую тобі за все, безмежно дякую, ЕрДжею. Люблю тебе, друже", — написала колишня кохана актора.
Смерть Мітте настала через рік після того, як він освідчився своїй дівчині Кеннеді Суарес (з якою зустрічався п’ять років) у день її 30-річчя.
"Я неймовірно щасливий, що знайшов свою людину, свого супутника життя, який надихає мене ставати кращим, чим би ми не займалися", — сказав актор виданню People після того, як зробив пропозицію в жовтні 2025 року.
"Кеннеді — це все для мене; я з нетерпінням чекаю на початок нашого спільного життя й на нові пригоди, які на нас чекають", — додав він.
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