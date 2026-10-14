"Разбил себя на куски": Сильвестр Сталлоне перенес 9 операций на спине

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне сожалеет о том, что выполнял опасные трюки в фильмах. После съёмок знаменитости пришлось перенести операции на спине и шее.

Как оказалось, Сталлоне перенёс девять хирургических операций на спине и три операции на шее. Об этом сообщает Page Six.

Тяжелые последствия работы для Сталлоне

80-летний актёр рассказал, что после съёмок в франшизе "Неудержимые", где ему приходилось исполнять сложные сцены, ему пришлось перенести девять операций на спине и три — на шее, связанных со сращением позвонков.

В результате самочувствие Сталлоне ухудшилось. После пережитого актёр уже не чувствует себя так, как раньше. Теперь он вынужден научиться жить с болью.

"Я думаю, что я идиот, потому что сделал это. Горжусь ли я тем, что разбил себя вдребезги? Да нет", — сказал Сталлоне.

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Голливудская звезда подчеркнул, что сейчас он по-другому оценивает своё стремление самостоятельно выполнять сложные трюки в фильмах. Он назвал "дорогостоящей ошибкой" то, что раньше считал доказательством мужества и профессиональной преданности делу.

Кроме того, Сталлоне обратился к тем, кто мечтает самостоятельно выполнять опасные трюки в кино. По его словам, такую работу следует доверять только профессионалам, поскольку возможные падения могут привести к серьезным последствиям.

Сталлоне страдал булимией

Недавно актер рассказал, что всю жизнь постоянно тренировался в зале. В результате это переросло в одержимость, и он начал страдать от булимии.

Когда Сталлоне избавился от болезни, он начал принимать стероиды, чтобы поддерживать хорошую форму. Из-за этого у актёра возникли ужасные последствия, и сейчас ему приходится постоянно принимать таблетки, чтобы не ухудшить своё здоровье.

Как сейчас выглядит Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что

Сильвестр Сталлоне назвал Дональда Трампа вторым Джорджем Вашингтоном. Актёр никогда не скрывал своих симпатий к республиканцу.

Криминальная драма "Король Талсы" со Сталлоне в главной роли получила официальную дату старта четвёртого сезона на Paramount+ вместе с первым тизером.

Кроме того, американский актёр Сильвестр Сталлоне вызвал новые опасения по поводу своего здоровья после того, как появился с тростью на фотографии, приуроченной к годовщине свадьбы.