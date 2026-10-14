"Розбив себе на шматки": Сильвестр Сталоне пережив 9 операцій на спині

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне шкодує через те, що виконував небезпечні трюки у фільмах. Після зйомок знаменитості довелось робити операції на спині та шиї.

Як виявилось, Сталлоне переніс дев’ять хірургічних втручань на спині та три операції на шиї. Про це повідомляє Page Six.

Важкі наслідки роботи для Сталлоне

80-річний актор розповів, що після зйомок у франшизі "Нестримні", де він виконував складні епізоди, йому довелось робити дев’ять операцій на спині та три – на шиї зі зрощення хребців.

Внаслідок цього самопочуття Сталлоне погіршилось. Після пережитого актор вже не почувається так, як раніше. Тепер він вимушений навчитися жити з болем.

"Я думаю, що я ідіот через те, що робив це. Чи пишаюся я тим, що розбив себе на шматки? Та ні", — сказав Сталлоне.

Зірка Голлівуду наголосив, що наразі він по-іншому оцінює власне прагнення самостійно виконувати складні трюки у фільмах. Він назвав "дорогою помилкою" те, що раніше вважав доказом мужності та професійної відданості.

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До того ж Сталлоне звернувся до тих, хто мріє самостійно виконувати небезпечні номери у кіно. За його словами, таку роботу треба довіряти лише професіоналам, оскільки ймовірні падіння матимуть серйозні наслідки.

Сталлоне страждав на булімію

Нещодавно актор розповідав, що все життя постійно тренувався в залі. У результаті це переросло в одержимість і він почав страждати на булімію.

Коли Сталлоне позбувся захворювання, то для підтримки гарної форми почав вживати стероїди. Через це актор отримав жахливі наслідки і наразі йому доводиться постійно приймати таблетки, щоб не погіршити своє здоров’я.

Як зараз виглядає Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що

Сильвестр Сталлоне назвав Дональда Трампа другим Джорджем Вашингтоном. Актор ніколи не приховував своїх симпатій до республіканця.

Кримінальна драма "Король Талси" зі Сталлоне у головній ролі отримала офіційну дату старту четвертого сезону на Paramount+ разом із першим тизером.

Крім того, американський актор Сильвестр Сталлоне спровокував нові побоювання щодо свого здоров'я після появи з тростиною на світлині до річниці весілля.