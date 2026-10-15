В Киеве прощаются с комиком Веней: как проходят похороны (фото)

Сегодня, 15 октября, в Киеве прощаются с комиком и звездой "Лиги смеха" Александром "Веней" Венедчуком. Церемония прощания началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе. Артиста похоронят на Жулянском кладбище.

32-летний Александр Венедчук скончался 13 октября. Проститься с юмористом пришли сотни людей. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Похороны комика Вени

В Спасо-Преображенском соборе возле парка "Теремки" прощаются с известным юмористом. В 12:00 его похоронят на Жулянском кладбище.

На церемонию прощания пришло много людей — поклонники, друзья и близкие Вены. Также комика в последний путь провожают его коллеги из команды "Ветераны космических войск" — Владислав Куран и Артем Дамницкий.

Церемония прощания с комиком Веней Фото: OBOZ.UA Церемония прощания с комиком Веней Фото: OBOZ.UA Церемония прощания с комиком Веней Фото: OBOZ.UA

Под звуки взрывов к собору подъехал катафалк. Гроб с телом Вени занесли в храм.

Похороны комика Вени Фото: OBOZ.UA Похороны комика Вени Фото: OBOZ.UA Похороны комика Вени Фото: OBOZ.UA

На церемонию прощания пришли известные звезды: Игорь Биденко, Рома Мищеряков, Владимир Дантес, Евгений Янович и другие.

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На похоронах Вени присутствуют известные звезды Фото: OBOZ.UA На похоронах Вени присутствуют известные звезды Фото: OBOZ.UA

Смерть Венедчука — что известно

13 октября коллеги Вени сообщили, что он скончался. Причину смерти пока не называют. Однако известно, что в 2025 году комик перенёс кровоизлияние в мозг, и ему срочно провели операцию.

После этого Веня перенёс ещё одну операцию. В конце 2025 года юморист покинул команду "Ветераны космических войск".

Комик Александр "Веня" Венедчук Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Александр "Веня" Венедчук часто делился в соцсетях моментами выступлений в юмористических шоу, а вот личную жизнь старался скрывать. Известно, что комик совсем недавно женился на своей избраннице Карине Устименко.

Анатолий Анатолич обнародовал последнюю переписку с Веней, из которой видно, что ему было очень плохо. По словам ведущего, он планировал записать интервью с комиком.

Кроме того, стало известно о жизни Вени. Успех пришел к нему после участия в шоу "Лига смеха", где артист выступал за команду "Ветераны космических войск".