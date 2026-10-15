У Києві прощаються з коміком Венею: як проходить похорон (фото)

Сьогодні, 15 жовтня, у Києві прощаються з коміком та зіркою "Ліги сміху" Олександром "Венею" Венедчуком. Церемонія прощання розпочалась о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі. Артиста поховають на Жулянському цвинтарі.

32-річний Олександр Венедчук пішов із життя 13 жовтня. Попрощатися із гумористом прийшли сотні людей. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Похорон коміка Вені

У Спасо-Преображенському соборі біля парку "Теремки" прощаються з відомим гумористом. О 12:00 його поховають на Жулянському цвинтарі.

На церемонію прощання прийшло багато людей – шанувальники, друзі та близькі Вені. Також коміка в останню путь проводять його колеги з команди "Ветерани космічних військ" — Владислав Куран та Артем Дамницький.

Церемонія прощання з коміком Венею Фото: OBOZ.UA Церемонія прощання з коміком Венею Фото: OBOZ.UA Церемонія прощання з коміком Венею Фото: OBOZ.UA

Під звуки вибухів до собору під'їхав катафалк. Труну з тілом Вені занесли до храму.

Похорон коміка Вені Фото: OBOZ.UA Похорон коміка Вені Фото: OBOZ.UA Похорон коміка Вені Фото: OBOZ.UA

На церемонію прощання прийшли відомі зірки: Ігор Біденко, Рома Міщеряков, Володимир Дантес, Євген Янович та інші.

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На похороні Вені є відомі зірки Фото: OBOZ.UA На похороні Вені є відомі зірки Фото: OBOZ.UA

Смерть Венедчука – що відомо

13 жовтня колеги Вені повідомили, що він пішов із життя. Причину смерті – поки не називають. Однак відомо, що у 2025 році комік переніс крововилив у мозок і йому терміново провели операцію.

Після цього Веня переніс ще одне хірургічне втручання. Наприкінці 2025 року гуморист залишив команду "Ветерани космічних військ".

Комік Олександр "Веня" Венедчук Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександр "Веня" Венедчук часто ділився у соцмережі моментами виступів у гумористичних шоу, а от особисте життя намагався приховувати. Відомо, що комік лише нещодавно одружився зі своєю обраницею Кариною Устименко.

Анатолій Анатоліч оприлюднив останнє листування з Венею, в якому видно, що йому було дуже погано. За словами ведучого, він планував записати інтерв’ю з коміком.

Крім того, стало відомо про життя Вені. Успіх прийшов до нього після участі у шоу "Ліга сміху", де артист виступав за команду "Ветерани космічних військ".