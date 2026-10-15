У предателя Джигана отобрали дом в России, где он устроил перестрелку
Недавно российский рэпер украинского происхождения Джиган устроил перестрелку в собственном доме. Как выяснилось, на жилье артиста в РФ наложили арест из-за задолженности по алиментам перед его женой Оксаной Самойловой. Сумма составила 1,7 млн рублей (около 913 655 гривен).
Долг Джигана накапливался с 2020 года. Дом перешел в собственность рэпера после того, как супруги заключили соответствующее соглашение в 2026 году. Об этом сообщают российские СМИ.
У Джигана отобрали дом
Элитная усадьба певца занимает площадь 1 282 квадратных метра. Дом расположен в закрытом поселке Тимошкино в Красногорске. На территории есть летний театр, английский клуб и вертолетная площадка. Стоимость недвижимости оценивается почти в 190 млн гривен.
Так, суд наложил арест на недвижимость Джигана из-за неуплаченных алиментов. Судя по документам, рэпер официально не выплачивал алименты с 2020 года.
Джиган стрелял в собственном доме
В 2026 году рэпер устроил перестрелку в собственном поместье. Музыкант напал на прислугу, когда дома находились его дети. После этого Джигана направили в израильский реабилитационный центр. Как известно, артист злоупотреблял наркотиками.
Позиция Джигана в войне
Интересно, что Джиган родился в Украине — в Одессе. В 2023 году певца внесли в санкционный список. Ему заблокировали активы, приостановили выполнение экономических обязательств и культурное сотрудничество, а также лишили государственных наград.
Кроме того, Джиган попал в базу "Миротворца" за распространение российской пропаганды.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Певица-предательница Таисия Повалий, которая живет и выступает в России, прямо со сцены поблагодарила РФ и заговорила о "едином народе". При этом артистка цинично спела на украинском языке.
- Скандальная телеведущая-предательница Оксана Марченко, которая сейчас живет в России, пожаловалась на загадочную болезнь. Жена экс-депутата от ОПЗЖ показала жуткие раны на теле.
Кроме того, российская певица-предательница Лолита Милявская, родившаяся в украинском Мукачево, неожиданно заговорила о своей смерти. Она уже знает, как близкие должны распорядиться её телом.