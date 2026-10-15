У предателя Джигана отобрали дом в России, где он устроил перестрелку

Недавно российский рэпер украинского происхождения Джиган устроил перестрелку в собственном доме. Как выяснилось, на жилье артиста в РФ наложили арест из-за задолженности по алиментам перед его женой Оксаной Самойловой. Сумма составила 1,7 млн рублей (около 913 655 гривен).

Долг Джигана накапливался с 2020 года. Дом перешел в собственность рэпера после того, как супруги заключили соответствующее соглашение в 2026 году. Об этом сообщают российские СМИ.

У Джигана отобрали дом

Элитная усадьба певца занимает площадь 1 282 квадратных метра. Дом расположен в закрытом поселке Тимошкино в Красногорске. На территории есть летний театр, английский клуб и вертолетная площадка. Стоимость недвижимости оценивается почти в 190 млн гривен.

Так, суд наложил арест на недвижимость Джигана из-за неуплаченных алиментов. Судя по документам, рэпер официально не выплачивал алименты с 2020 года.

Дом Джигана в России Фото: руские СМИ Дом Джигана в России Фото: руские СМИ Дом Джигана в России Фото: руские СМИ Дом Джигана в России Фото: руские СМИ Дом Джигана в России Фото: руские СМИ

Джиган стрелял в собственном доме

В 2026 году рэпер устроил перестрелку в собственном поместье. Музыкант напал на прислугу, когда дома находились его дети. После этого Джигана направили в израильский реабилитационный центр. Как известно, артист злоупотреблял наркотиками.

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Джиган в реабилитационном центре Фото: Instagram

Позиция Джигана в войне

Интересно, что Джиган родился в Украине — в Одессе. В 2023 году певца внесли в санкционный список. Ему заблокировали активы, приостановили выполнение экономических обязательств и культурное сотрудничество, а также лишили государственных наград.

Кроме того, Джиган попал в базу "Миротворца" за распространение российской пропаганды.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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