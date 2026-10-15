У зрадника Джигана відібрали будинок у Росії, де він влаштував стрілянину
Нещодавно російський репер українського походження Джиган влаштував стрілянину у власному будинку. Як виявилось, на житло артиста у РФ наклали арешт через заборгованість за аліментами перед його дружиною Оксаною Самойловою. Сума сягнула 1,7 млн рублів (близько 913 655 гривень).
Борг Джигана накопичувався з 2020 року. Будинок перейшов у власність репера після того, як подружжя уклало відповідну угоду у 2026-му. Про це повідомляють російські медіа.
У Джигана відібрали будинок
Елітний маєток співака має площу 1 282 квадратні метри. Будинок розташований в закритому селищі Тимошкіно у Красногорську. На території є літній театр, англійський клуб та вертолітний майданчик. Вартість житла оцінюють у майже 190 млн гривень.
Так, суд наклав арешт на нерухомість Джигана через невиплачені аліменти. Судячи з документів, репер офіційно не утримував дітей з 2020 року.
Джиган стріляв у власному будинку
У 2026 році репер влаштував стрілянину у власному маєтку. Музикант здійснив напад на прислугу, коли вдома були його діти. Після цього Джигана направили до ізраїльського реабілітаційного центру. Як відомо, артист зловживав наркотиками.
Позиція Джигана у війні
Цікаво, що Джиган народився в Україні – в Одесі. У 2023 році співака внесли до санкційного списку. Йому заблокували активи, припинили економічні зобов'язання й культурну співпрацю та позбавили державних нагород.
Крім цього, Джиган потрапив до бази "Миротворця" за поширення російської пропаганди.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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- Скандальна телеведуча-зрадниця Оксана Марченко, яка нині живе у Росії, пожалілась на загадкову хворобу. Дружина екснардепа від ОПЗЖ показала моторошні рани на тілі.
Крім того, російська співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка народилася в українському Мукачево, раптово заговорила про свою смерть. Вона вже знає, як близькі мають розпорядитися її тілом.