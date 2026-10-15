У зрадника Джигана відібрали будинок у Росії, де він влаштував стрілянину

Нещодавно російський репер українського походження Джиган влаштував стрілянину у власному будинку. Як виявилось, на житло артиста у РФ наклали арешт через заборгованість за аліментами перед його дружиною Оксаною Самойловою. Сума сягнула 1,7 млн рублів (близько 913 655 гривень).

Борг Джигана накопичувався з 2020 року. Будинок перейшов у власність репера після того, як подружжя уклало відповідну угоду у 2026-му. Про це повідомляють російські медіа.

У Джигана відібрали будинок

Елітний маєток співака має площу 1 282 квадратні метри. Будинок розташований в закритому селищі Тимошкіно у Красногорську. На території є літній театр, англійський клуб та вертолітний майданчик. Вартість житла оцінюють у майже 190 млн гривень.

Так, суд наклав арешт на нерухомість Джигана через невиплачені аліменти. Судячи з документів, репер офіційно не утримував дітей з 2020 року.

Будинок Джигана у Росії Фото: російські ЗМІ Будинок Джигана у Росії Фото: російські ЗМІ Будинок Джигана у Росії Фото: російські ЗМІ Будинок Джигана у Росії Фото: російські ЗМІ Будинок Джигана у Росії Фото: російські ЗМІ

Джиган стріляв у власному будинку

У 2026 році репер влаштував стрілянину у власному маєтку. Музикант здійснив напад на прислугу, коли вдома були його діти. Після цього Джигана направили до ізраїльського реабілітаційного центру. Як відомо, артист зловживав наркотиками.

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Джиган у рехабі Фото: Instagram

Позиція Джигана у війні

Цікаво, що Джиган народився в Україні – в Одесі. У 2023 році співака внесли до санкційного списку. Йому заблокували активи, припинили економічні зобов'язання й культурну співпрацю та позбавили державних нагород.

Крім цього, Джиган потрапив до бази "Миротворця" за поширення російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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