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У зрадника Джигана відібрали будинок у Росії, де він влаштував стрілянину

Джиган
Репер Джиган | Фото: Instagram

Нещодавно російський репер українського походження Джиган влаштував стрілянину у власному будинку. Як виявилось, на житло артиста у РФ наклали арешт через заборгованість за аліментами перед його дружиною Оксаною Самойловою. Сума сягнула 1,7 млн рублів (близько 913 655 гривень).

Борг Джигана накопичувався з 2020 року. Будинок перейшов у власність репера після того, як подружжя уклало відповідну угоду у 2026-му. Про це повідомляють російські медіа.

У Джигана відібрали будинок

Елітний маєток співака має площу 1 282 квадратні метри. Будинок розташований в закритому селищі Тимошкіно у Красногорську. На території є літній театр, англійський клуб та вертолітний майданчик. Вартість житла оцінюють у майже 190 млн гривень.

Так, суд наклав арешт на нерухомість Джигана через невиплачені аліменти. Судячи з документів, репер офіційно не утримував дітей з 2020 року.

Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана у Росії
Фото: російські ЗМІ
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана у Росії
Фото: російські ЗМІ
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана у Росії
Фото: російські ЗМІ
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана у Росії
Фото: російські ЗМІ
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана у Росії
Фото: російські ЗМІ
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана арештували
Будинок Джигана арештували

Джиган стріляв у власному будинку

У 2026 році репер влаштував стрілянину у власному маєтку. Музикант здійснив напад на прислугу, коли вдома були його діти. Після цього Джигана направили до ізраїльського реабілітаційного центру. Як відомо, артист зловживав наркотиками.

Видео дня
Джиган вживає наркотики
Джиган у рехабі
Фото: Instagram

Позиція Джигана у війні

Цікаво, що Джиган народився в Україні – в Одесі. У 2023 році співака внесли до санкційного списку. Йому заблокували активи, припинили економічні зобов'язання й культурну співпрацю та позбавили державних нагород.

Крім цього, Джиган потрапив до бази "Миротворця" за поширення російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, російська співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка народилася в українському Мукачево, раптово заговорила про свою смерть. Вона вже знає, як близькі мають розпорядитися її тілом.