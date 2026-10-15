Ушедший из жизни комик Веня перенес инсульт и кому

13 октября скончался известный комик Александр "Веня" Венедчук. У юмориста были серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось, артист перенес инсульт и находился в коме.

Об этом рассказал коллега Вени — Влад Куран — на церемонии прощания с комиком, сообщает OBOZ.UA. 15 октября сотни людей проводили юмориста в последний путь.

Веня перенес инсульт

По словам Курана, Веня никогда ни на что не жаловался. Он часто повторял одну фразу: "Всё нормально". Даже когда Александр переживал тяжёлые времена, он всё равно уверял, что у него всё в порядке.

Во время церемонии прощания с Веньей его коллега вспомнил, как у комика случился инсульт и он находился в коме. Даже тогда Веня не терял оптимизма.

Куран отметил, что фраза Вени "всё нормально" порой раздражала его. Впрочем, таким образом она отражала характер артиста и его способность сохранять веру в лучшее в сложные моменты жизни.

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"Есть фраза, которую он часто повторял. Он постоянно говорил мне, что всё нормально. Это меня очень раздражало. Этот оптимизм — он у него в крови, это его суперсила. Когда я не мог вспомнить слово, он говорил: "Все нормально". Когда у него все было плохо, я говорю: "Саша, все плохо". Он отвечает: "Все нормально". Была кома после инсульта. Говорю: "Саш…" Он появился передо мной и искренне говорит: "Все нормально, Влад". Он искренне в это верил. Когда были дни, когда все черное, все серое, — у него всегда все было нормально", — сказал Куран.

Влад Куран на церемонии прощания с Веней Фото: OBOZ.UA

Проблемы со здоровьем Вени

В начале 2025 года у юмориста случилось кровоизлияние в мозг. Ему провели несколько операций. Вения часто шутил, что 35 % его головы теперь состоит из титанового сплава.

В конце 2025 года Венедчук покинул команду "Ветераны космических войск". 13 октября коллеги юмориста сообщили о его смерти. Точную причину пока не разглашают.

Комик Веня Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стало известно о личной жизни комика Вени. Опубликованы фотографии, на которых запечатлены его жена и мама.

Анатолий Анатолич обнародовал последнюю переписку с юмористом, из которой видно, что ему было очень плохо.

Кстати, церемония прощания с Веней началась в 10:00 15 октября в Спасо-Преображенском соборе. Артиста похоронят на Жулянском кладбище.